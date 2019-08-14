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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
14 Ağustos 2019 - 18:51,

İstanbul karnaval yerine döndü!

Vodafone Park’ta oynanacak Liverpool - Chelsea maçı öncesi futbolseverler stat çevresi ve Köyiçi’nde renkli görüntüler oluşturdu.

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UEFA Süper Kupa Finali’nde bu akşam Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.

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İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi’ni doldurdu.

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Gönüllerince eğlenen iki takımın taraftarları Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi.

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Stat etrafında ve Beşiktaş’ta iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi.

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Favori ‘Liverpool’ dediler

Dünyanın dört bir yanından dev kupa için İstanbul’a akın eden futbolseverler, maç için tahminlerde bulundu.

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Esnaf yoğunluktan memnun

Öte yandan Beşiktaş esnafı, maç saatinden önce semti dolduran ve alışveriş yapan taraftarların ilgisinden son derece memnun.

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İngiliz taraftarların özellikle döner ve kokoreçe büyük ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, turistlere elleriyle yemek yedirdi.

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