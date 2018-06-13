İstanbul hangi takımı tutuyor? İlçe ilçe sonuçlar...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İstanbul hangi takımı tutuyor? İlçe ilçe sonuçlar...
Futbol

İstanbul hangi takımı tutuyor? İlçe ilçe sonuçlar...

"İstanbul'un hangi ilçesi hangi takımı tutuyor?" araştırmasında Avrupa yakasında Galatasaray ağırlıktayken, Anadolu yakasında Fenerbahçeli taraftarların sayısı daha fazlaydı. İşte o araştırmanın sonucu:

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İşte ilçe ilçe 3 büyüklerin taraftar oranları...

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SİLİVRİ/ FB: %38 - GS: %36 - BJK: %21

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ZEYTİNBURNU/ FB: %36 - GS: %34 - BJK: %20

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KÜÇÜKÇEKMECE/ FB: %37 - GS: %36 - BJK: %20

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SULTANGAZİ/ FB: %38 - GS: %34 - BJK: %21

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GÜNGÖREN/ GS: %39 - FB: %38 - BJK: %20

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ARNAVUTKÖY/ GS: %35 - BJK: %31 - FB: %29

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BAĞCILAR/ GS: %36 - FB: %35 - BJK: %22

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KAĞITHANE/ FB: %38 - GS: %37 - BJK: %20

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PENDİK/ GS: %37 - FB: %35 - BJK: %21

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ESENLER/ GS: %36 - FB: %30 - BJK: %22

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SULTANBEYLİ/ GS: %34 - FB: %33 - BJK: %22

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BAYRAMPAŞA/ GS: %38 - FB: %35 - BJK: %20

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ÇEKMEKÖY/ GS: %37 - FB: %33 - BJK: %19

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GAZİOSMANPAŞA/ FB: %39 - GS: %36 - BJK: %20

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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ATAŞEHİR/ FB: %39 - GS: %36 - BJK: %20

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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ADALAR/ FB: %41 - GS: %35 - BJK: %19

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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18 / 39

BEŞİKTAŞ/ BJK: %47 - GS: %27 - FB: %24

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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19 / 39

SANCAKTEPE/ FB: %35 - GS: %34 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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20 / 39

ŞİLE/ FB: %36 - GS: %35 - BJK: %22

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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21 / 39

TUZLA/ FB: %36 - GS: %34 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
22 / 39

BEYLİKDÜZÜ/ FB: %37 - GS: %34 - BJK: %22

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
23 / 39

BEYKOZ/ FB: %39 - GS: %35 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
24 / 39

KADIKÖY/ FB: %47 - GS: %29 - BJK: %18

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
25 / 39

BAŞAKŞEHİR/ GS: %36 - FB: %33 - BJK: %23

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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26 / 39

ESENYURT/ GS: %39 - FB: %36 - BJK: %18

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
27 / 39

BÜYÜKÇEKMECE/ GS: %36 - FB: %34 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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ÇATALCA/ GS: %39 - FB: %36 - BJK: %18

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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EYÜP/ GS: %38 - FB: %34 - BJK: %22

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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30 / 39

ŞİŞLİ/ GS: %40 - FB: %35 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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31 / 39

SARIYER/ GS: %37 - FB: %35 - BJK: %20

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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BEYOĞLU/ GS: %42 - FB: %31 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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FATİH/ GS: %37 - FB: %34 - BJK: %22

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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34 / 39

MALTEPE/ FB: %38 - GS: %35 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
35 / 39

ÜSKÜDAR/ FB: %43 - GS: %32 - BJK: %20

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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36 / 39

BAKIRKÖY/ GS: %38 - FB: %35 - BJK: %22

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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KARTAL/ GS: %41 - GS: %33 - BJK: %23

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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ÜMRANİYE/ GS: %37 - FB: %34 - BJK: %21

Haber: Fotomaç, Foto: Arşiv
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BAHÇELİEVLER/ GS: %36 - FB: %35 - BJK: %22

GalatasarayFenerbahçeBeşiktaş

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