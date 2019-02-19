Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: ONE / Fotoğraflar: Instagram
19 Şubat 2019 - 14:11,
İsrail'de gündem Kerim Frei! Haifa'yı fethetti...
Ocak transfer döneminin son saatlerinde, Başakşehir'den İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya kiralık olarak gönderilen Kerim Frei, ülke basınında gündem oldu!
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Fulham'dan Beşiktaş'a geldiğinde büyük umutlar vaat ediyordu. Dikiş tutturamayıp Birmingham'a geri dönmek zorunda kalmıştı.
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2017/18 sezonunun başında Başakşehir'e gelip yeniden doğuşunun sinyallerini verdi. Abdullah Avcı, ne zaman onu yedek kulübesinden oyuna alsa, mutlaka birini avlıyordu.
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Başakşehir kariyerinde ligde 3 golü var. Fenerbahçe'yi 90+3'te yıktı, Beşiktaş'a 89'da uyarı verdi, Galatasaray 5-1 geçilirken tabelada ismi yazıyordu.
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2018/19 sezonu ise pek istediği gibi gitmedi. İlk 11'de sürekli forma şansı istiyordu ama Visca ile Elia'nın gerisinde kaldı. Robinho transferi sonrası çıkış vizesi istedi.
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Ocak transfer döneminin son saatlerinde Maccabi Haifa ile kiralık olarak sözleşme imzaladı. Haifa ekibinde ilk 2 lig maçında sonradan oyuna girmişti, son oynanan Hapoel Hadera maçında ise ilk 11'deydi ve golünü de yazdı.
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İsrail'in ONE adlı spor haber sitesi manşetine taşıdı!
"Frei, Haifa'yı fethetti!"
Kerim Frei için övgü dolu sözler sarfedilen yazıda, takıma olan uyumundan ve son zamanlarda takıma katılan en iyi yabancı oyunculardan biri olduğundan bahsedildi.
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erdiğinde, 1.6 milyon euroya 'kalıcı' olarak transfer edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
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Beşiktaşlı Adriano’nun 2012 yılında Barcelona forması giyerken Valencia’ya attığı enfes gol... (VİDEO)