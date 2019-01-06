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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraflar: fenerbahce.org, Hurriyet Arşiv, Reuters, uefa.com
06 Ocak 2019 - 17:15,

İspanyollar duyurdu! Skrtel'in yerine geliyor...

Fenerbahçe, takımdan ayrılması gündemde olan Skrtel'in yerini dolduracak ismi buldu.

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İşte İspanyol basınının da duyurduğu o transfer...

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Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin Aleves'te forma giyen savunma oyuncusu Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığı belirtildi.

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Ocak ayında yapılacak takviyeler ile birlikte Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe'de transferde öncelikli hedef savunma güvenliğini arttırmak. Bu doğrultuda ilk adım Sadık Çiftpınar transferi ile atılmıştı...

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Martin Skrtel'in takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'de gündeme Guillermo Maripan ismi geldi. İspanyol basını Fenerbahçe'nin Aleves'te forma giyen Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığını belirtti.

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Aynı haberde Guillermo Maripan'ı Roma ve 3 Rus Kulübü'nün de istediği belirtildi. Aleves ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Guillermo Maripan bu sezon takımı ile birlikte 13 karşılaşmada süre aldı. (Fotomaç)

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"Taraftarlarımızdan özür dileriz"

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi. Topal, "Bizim gibi büyük bir camiada şu durumda olmak hiç mi hiç yakışmıyor" dedi.

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