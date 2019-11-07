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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
07 Kasım 2019 - 10:53,

İspanyol basını 6-0'lık galibiyeti böyle gördü: ''Tam bir facia!''

İspanyollar, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maça geniş yer ayırdı...

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İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 ile geçtiği maçın ardından karşılaşmayı manşetlere taşıdı.

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İspanyollarda ağırlıklı olarak Rodrygo ve Benzema ön plana çıkarken Galatasaray hakkında bir yorum çok dikkat çekti...

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Dış basında Real Madrid - Galatasaray maçı hakkında en dikkat çekici yorum AS gazetesinden Luis Nieto'dan geldi.

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İspanyol gazeteci, Galatasaray'ı ağır sözlerle eleştirdi ve şu sözleri kullandı;

5

''Galatasaray hakkında istatistikler her şeyi anlatıyor. Avrupa'da son 27 maçta 2 kez kazanabilmiş bir takım. Tam bir facia!''

6

''Takım çok yumuşak ve hücumda etkili olamıyorlar. Ayrıca çok erken goller yiyerek hemen çözüldüler, karşılık veremediler.''

7

''Galatasaray için daha da kötü olan şey İstanbul'da da aynı şekilde oynaması...''

8

Öte yandan AS gazetesi oyuncu puanlamalarında Galatasaray'dan sadece Lemina'ya puan verdi.

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Sarı kırmızılı takımda oynayan 14 futbolcunun 13'üne puan bile vermeyen İspanyollar, Lemina'ya ise sadece 1 puan verdi.

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AS, maçın en iyileri olarak ise Rodrygo, Benzema ve Kroos'u gösterdi...

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İspanya'dan diğer yorumlar ise şu şekilde...

12MARCA

MARCA

'Rodygo, Galatasaray karşısında Real Madrid'i uçurdu!'

13 AS

AS

'Madrid'in geleceği Rodrygo'

14SPORT

SPORT

Rodrygo, Galatasaray'ı evine yolladı

15El Mundo Deportivo

El Mundo Deportivo

: 'Madrid, Galatasaray'ı geçerek son 16'ya çok yaklaştı'

16ABC

ABC

'Rodrygo, Galatasaray'a golleri bıraktı'

17Depor

Depor

'Cristiano Ronaldo yok, Rodrygo var!'

18

Fransız basını ise maçı böyle gördü;

19LEquipe

L'Equipe

'Rodrygo ve Benzema, Galatasaray'ı bitirdi'

20So Foot

So Foot

'Real Madrid, Galatasaray karşısında canlandı!'

21Ouest

Ouest

'Benzema ve Rodrygo, Galatasaray'a yetti...'

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Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema'nın, İspanyol ekibi ile en güzel anlarını izliyoruz...

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