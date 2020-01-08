İspanya'da gündem Suudi Arabistan! Ülke karıştı...
İspanya Süper Kupası'nın 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da oynanacak olması ülkeyi karıştırdı.
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Spor Arena Dış Haberler | Suudi Arabistan Hükümeti ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında geçtiğimiz aylarda varılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek.
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İspanya Futbol Federasyonu'nun, İspanya Süper Kupası'nın 4'lü final şeklinde 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da oynanmasına izin vermesinin yankıları hala sürüyor.
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İspanya Futbol Federasyonu'nu paragöz olmakla itham eden İspanyol medyası ve taraftarlar, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek bu turnuvayı boykot etmeye hazırlanıyor.
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İspanyol televizyonları, Real Madrid - Barcelona - Atletico Madrid ve Valencia'nın boy göstereceği turnuvada oynanacak müsabakaları yayınlamama kararı aldı.
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İspanyol taraftarlar ise maçları için Suudi Arabistan'a gitmiyor. Şimdiye dek satılan bilet sayısının yalnızca 1.075 olması futbolseverlerin tavrını net şekilde gözler önüne seriyor.
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Taraftarlar, bu duruşlarıyla hem kendi ülkelerine ait bir organizasyonun yurt dışında yapılmasına hem de Suudi Arabistan'ın insan haklarını ihlal etmesine tepki gösteriyor.
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Lokal bir organizasyonun ticari bir turnuvaya çevrilmesine sinirlenen İspanyol gazeteleri ise, federasyonun verdiği bu kararı sert şekilde eleştiriyor.
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İspanya Futbol Federasyonu, gelen tepkiler üzerine Suudi Arabistan ile 102 milyon sterlin karşılığında yapılan 3 yıllık anlaşmanın gelirinin yerel kulüplere ve kadın futboluna aktarılacağını açıkladı.
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Turnuvada boy göstermek için binlerce kilometre uzağa giden Barcelona ve Real Madrid ise her yıl için yaklaşık 8.5 milyon sterlin kazanacak.
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Öte yandan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, son dönemlerde ülkede yapılan popüler spor organizasyonlarından ilham alarak yeni bir spor şehri için kolları sıvadı.
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Spor müsabakalarının tüm dünya tarafından gördüğü ilgiyi fırsata çevirmek isteyen Muhammed bin Selman, söz konusu spor şehri projesi için dudak uçuklatacak bir bütçe ayırdı.
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Suudi Arabistan'ı spor organizasyonları için bir cazibe merkezi haline getirmek isteyen Selman'ın çalışmalara iki yıl önce başladığı ortaya çıktı.
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Muhammed bin Selman'ın, bahsi geçen spor şehri projesi için yaklaşık 400 milyar sterlin bütçe ayırdığı öne sürüldü.
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Hükümet, spor şehrinin yönetiminin ülkenin geri kalanından bağımsız olarak bir nevi özerk yapı olmasını hedefliyor.
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Bu özerklik paketinde, şehirde alkolün serbest olması ve kadınların daha özgürlükçü haklara sahip olması gibi maddeler yer alıyor.
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Kadınlar ve işçiler de Suudi Arabistan'ın genelinin aksine burada daha geniş haklara sahip olacak.
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Neom ismi verilecek olan komplekste sporseverler, alkol kullanabilecek. (Görüntü temsilidir)
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Suudi Arabistan'ın 2030 vizyon paketi kapsamında hayata geçirilecek olan şehrin yüzünün Batı'ya dönük olacağı ifade ediliyor.
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Suudi Hükümeti bu paketle birlikte uluslararası vitrince insan haklarına saygı gösterilmediği yönündeki algıyı da kırmak istiyor.
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Muhammed bin Selman'ın amacı yalnızca ülkenin marka değerine yatırım yapmak değil.
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Selman, bu projeyle birlikte ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak istiyor.
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Turizm, reklam ve bahis gibi gelir kalemlerine oldukça güvenen Selman, ülkeye alternatif bir gelir kaynağı yaratmak istiyor.
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El yakan projede, İngiltere başta olmak üzere dünyanın her yerinden işinin en iyisi olan profesyoneller istihdam edilecek.
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