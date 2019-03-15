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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15 Mart 2019 - 16:02,

İspanya Milli Takımı'ndan sıra dışı kadro açıklaması

İspanya Futbol Milli Takımı'nın 23 kişilik aday kadrosu teknik direktör Luis Enrique tarafından sıra dışı bir şekilde açıklandı.

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İspanya Milli Takımı'nın EURO 2020 elemelerinde 23 Mart'ta Norveç ve 26 Mart'ta Malta ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadroları açıklandı.

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Aday kadroyu teknik direktör Luis Enrique sıradışı bir şekilde açıkladı.

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Başarılı teknik adam milli takımın antrenmanlarını yaptığı sahada çekilen video 23 kişilik aday kadroyu duyurdu.

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Enrique antrenman sahasında milli takım eşofmanı giydirilmiş olan antrenman ekipmanlarına kadroya çağırdı futbolcuların isimlerini tek tek yapıştırak aday kadroyu ilan etti.

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Luis Enrique aday kadroya çağırmadı 3 isimle de büyük sürpriz yaptı! İşte Enrique'nin veto ettiği 3 yıldız:

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Francisco Román Alarcón Suárez (Isco) - Real Madrid

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Jorge Resurrección Merodio (Koke) - Atletico Madrid

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Saul Niguez - Atletico Madrid)

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Öte yandan Jaime Mata, Sergi Gomez, Fabian ve Canales ilk kez aday kadroya çağrıldı.

İspanya Milli Takımı'nın Norveç ve Malta maçları aday kadrosu şöyle:

Kaleciler:
Kepa Arrizabalaga, David De Gea, Pau López.

Defans:
José Luis Gayà, Jordi Alba, Juan Bernat, Mario Hermoso, Iñigo Martínez, Sergio Ramos, Sergi Gómez, Sergi Roberto, Jesús Navas.

Orta Saha:
Sergio Busquets, Rodri, Dani Ceballos, Fabián Ruiz, Dani Parejo, Sergio Canales.

Forvet:
Marco Asensio, Rodrigo Moreno, Álvaro Morata, Iker Muniain y Jaime Mata.

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İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, aday kadroyu böyle açıkladı...

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