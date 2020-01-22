İspanya futbolunda büyük şok! Şike yaptıklarını itiraf etti...

İspanya'da büyük yankı uyandıran şike davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son davada Osasuna kulübünün eski yöneticisi Angel Vizcay, şike yaptıklarını itiraf etti.
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Vizcay, 2013/13 ve 2013/14 sezonunda ligde kalmak adına rakiplerine para verdiklerini söyledi.
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İngiliz The Guardian gazetesinde çıkan habere göre Vizcay, iki sezon içinde karşılaştıkları rakiplerine maç verdi ve bu sayede ligde kaldılar. Angel Vizcay'ın ifadesinde şu sözler yer aldı;
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''Getafe'ye 400.000€ nakit, Real Betis'e 250.000€ verdik. Valladolid'e, Deportivo'yu yenmesi için 150.000€, Betis'e ise Celta Vigo'yu yenmesi için 150.000€, Espanyol'a ise Betis'ten puan alması için 250.000€ ödedik.''
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Osasuna, Vizcay'ın söylediği bu maçlarda, yani 2012-13 yılında ligde kalmıştı...
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İspanyol ekibinin eski yöneticisi, 2013-14 sezonunda ise Espanyol'a 250.000€ verdiklerini söyledi. Ancak Osasuna, o sezon küme düşmekten kurtulamadı.
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Osasuna, şu anda ise La Liga'da mücadele ediyor...
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Mahkemede ifade veren Angel Vizcay dışında Osasuna yönetiminden 6 kişi, Betis'ten 3 futbolcu da yargılandı.