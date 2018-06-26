İspanya derken bakın nereye gidiyor! Ozan Tufan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cocu’nun gelişiyle F.Bahçe’de kalma umudu artan Ozan Tufan’a Premier Lig'den talip çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanyol ekip Girona'nın bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Ozan için Crystal Palace'ın kesenin ağzını açtığı belirtildi. Aykut Kocaman’ın kadro dışı bıraktığı ardından affettiği Ozan Tufan için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Phillip Cocu’yla yeni bir başlangıç yapmak isteyen milli oyuncuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın talip olduğu öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngiliz merkezli newsnow adlı sitenin haberine göre; Palace, geçen sezon da gündemine aldığı 23 yaşındaki milli oyuncu için yeniden Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanyol ekip Girona’nın 8 milyon euroyu bulan bonservisi nedeniyle vazgeçtiği Ozan’ın menajeriyle biraraya gelen İngilizleri’in, bu transferde bir hayli ciddi olduğu belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Palace’ın F.Bahçe’ye ne kadarlık bir bonservis bedeli teklif edeceği bilgisine yer verilmeyen haberde, Sarı-Lacivertliler’in Ozan Tufan’ı Bursaspor’dan 7 milyon euroya transfer ettiğini ve bu rakamın aşağısına satmayacağı bilgisine yer verildi. (Güneş)