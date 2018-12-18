İsmini verdi... 'Parasını alamıyor o da gidecek!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fotoğraflar: Süleyman ARAT, Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Hürriyet Arşiv
18 Aralık 2018 - 14:58,
İsmini verdi... 'Parasını alamıyor o da gidecek!'
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
Süper Lig'de oynanan maçlar sonrası haftayı değerlenlendiren Erman Toroğlu şunları söyledi:
2/11
- Ersun Yanal Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadıktan sonra ne yapmış 4 sene boyunca? Trabzonspor macerası da başarısız. Ersun Yanal o kadar dinlendikten sonra geldi. İnşallah başarılı olur ama işi zor.
3/11
- Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray küçük takımların 400 bin Euro verdiği adama büyük paralar veriyorlar. Bonservisi olmayan futbolculara imza parası veriliyor.
4/11
- Fenerbahçe’ye beş sene önce ve beş sene sonra bakın. Bu takımı bu hale kimler getirdi? Biri değil, tüm takımlar geriye gitti. Doğru transfer yapan, akıllı olan üst tarafa geliyor.
5/11
- Saçma sapan işler yapan gelmiyor. Kulüpler şampiyon oluyor ama fakirleşiyor. Birileri ise zengin oluyor. Bunu yöneticiler söylüyorlar.
6/11
- Cocu, Valbuena’ya amatör topçu muamelesi yaptı. Oyuncular, Cocu’yu şikayet etmiş. Volkan Demirel, ‘Bu adamları nereden buldun’ dediyse, doğru söylemiş.
7/11
- Bu senenin başında yönetim inanılmaz hatalar yaptı. Cezalı 4 oyuncu var. Bunlar büyük ahlaksızlık yapmamışsa, maç satmamışlarsa, içeride ortamı bozmuyorlarsa oynatılır.
8/11
- Parasını veriyorsunuz onların. Bu idarecilik değil. Bu oyuncular büyük ahlaksızlık yapmışlarsa tamam. Oynat, sezon sonu sat, para da kazan.
9/11
- Quaresma, ‘Burada pek kalmak istemiyorum ama Beşiktaş seyircisini seviyorum, onlar için katlanıyorum’ demiş. 5 aydır para alamıyormuş. Quaresma Beşiktaş’tan her an gidebilir.
10/11
Emre Can'dan tarihe geçen gol!
Premier Lig yayıncı kuruluşu, Ada'da atılan en güzel 5 rövaşata golünü yayınladı. Geçtiğimiz sezon Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, kaydettiği harikulade golle ilk sırada kendine yer buldu.