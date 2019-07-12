'İş buysa Comolli yerine Aziz Yıldırım...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ali Koç, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türkiye futboluna da değişim vaat ediyordu. Ancak onca bedelin karşılığında bir yıl sonra o mavi gömlekli adamın yerinde gördüğümüz onun suretinde Aziz Yıldırım...
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Geçen sene bu zamanlar manşetlerde mavi gömleğinin kollarını sıyırıp, yumruğunu göğe kaldırmış mavi gözlü adamın saçtığı umut rüzgârları esiyordu.
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Çünkü Aziz Yıldırım efsanesini tarihi oy farkıyla deviren Ali Koç, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türkiye futboluna da değişim vaat ediyordu.
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Yabancı sportif direktör, Phillip Cocu ile Hollanda ekolü ve onlarca genç oyuncuyla, ‘üreten Fenerbahçe’ diyerek yola çıktı.Oysa ilk değişim, değişim vaadini ertelemek olmalıydı; kulübün inanılmaz borcunu gördükten sonra.
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Aykut Kocaman ile devam ederek, önceliği mali restorasyona vermeliydi. Ne var ki kongreyi kazandıran ‘değişim’ sloganın ağırlığına boyun eğdi. Ama aynı koç maç skorlarına göre hafta hafta değişim iddiasından hızla vazgeçti.
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- Volkan Demirel’in kadro dışı bırakılması ve geri alınması- Cocu’nun gönderilmesi- Koeman ile ‘Acaba olur’ mu denemesi
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- Hayallere uymadığı söylenen Ersun Yanal’ın getirilmesi- Sezon başı transferlerin fiyasko çıkması- Devre arası transferlerinin tutmaması...
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‘Yeniden’ denilerek hedelenen o eski şaşalı Fenerbahçe, haftalarca küme düşme hattı eteklerinde gezdi. Yıllar sonra dönüp puan tablosuna baktığımızda çekilen acı gözükmeyecek, çünkü takım sezonu 6. bitirmiş görünecek. Oysa çok önceki sezonlarda daha kötü derece yaparken bile geçen sezon ki kadar ıstırap çekilmedi.
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Böylesine büyük bedelin Fenerbahçe’ye bıraktığı bir iki kazanım olmalıydı, değil mi? Misal:- Berke Özer’e güvenilerek bu sezon kale verilebilmeliydi.- Barış Alıcı takımın bankosu olabilmeliydi.
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Öyle ya, siz Türkiye’ye yeni bir kulüp yapısının mümkün olduğunu söylediniz. Fakat, onca kederin getirdiği yer ‘Yeniden Emre Belözoğlu’ oldu. Peşinen övülen Koç’un vizyonu 38 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’yi Kruse’ye anlatma misyonu oldu!
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Peki Volkan Demirel’in suçu ne o zaman? Neden hâlâ arafta bekliyor? Emre’nin anlatacağı kültürü, Volkan daha iyi anlatır zira o kültürün kendisi bizzat Volkan’dır.
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Siz bize Emre ve Volkan kültürlü Fenerbahçe’yi değil, Barış’lı Berk’li yeni kültürlü Fenerbahçe’yi söz vermemiş miydiniz? İş buysa, o halde Aziz Yıldırım da Comolli’nin yerine CEO olsun. Daha başarılı olur zira bugün yapılan, ‘Yeniden’ eski Fenerbahçe’ye dönüştür. Bir oyuncu F.Bahçe’ye imza atmadan önce kültürünü öğrenmiş olmalı. Hani o klişe deyimle oyuncu şunu demeli: “F.Bahçe’nin büyüklüğünü biliyorum...”
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Merih Demiral’a Juventus kültürünü anlatmanın gereği var mı? Peki Cocu’lu başlangıçta sonuna kadar gidilseydi ne olurdu? Öyle veya böyle yine kümede kalınırdı ama hiç değilse ‘eski düzen’i de yenmiş olacaktınız. Ancak onca bedelin karşılığında bir yıl sonra o mavi gömlekli adamın yerinde gördüğümüz onun suretinde Aziz Yıldırım’dır.
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Ha Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir mi? Olabilir elbet. Lakin mesele şampiyonluk değildi ki... Bakın Emre de diyor: “F.Bahçe’de bazen şampiyonluk da yetmez... Koç’a da yetmeyebilir...” (YAZI: KENAN BAŞARAN)