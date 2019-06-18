İran böyle karşılama görmedi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 1 yıllığına anlaşan Mustafa Denizli, görevine başlamak üzere bu ülkeye gitti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/25
İran’a, Traktör Kulübü’nün sahibi Mohammad Reza Zonuzi’nin özel uçağıyla giden tecrübeli teknik adam için kırmızı beyazlı taraftarlar Tebriz Havalima’nında büyük bir karşılama organize ettiler.
2/25
Denizli’yi saatlerce bekleyen taraftarların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle emniyet güçleri, güvenlik tedbirleri almakta zorlandıkları gerekçesiyle Mustafa Denizli’yi doğrudan aprondan alıp gizlice kulüp tesislerine götürdü.
3/25
Denizli burada yöneticilerle tanıştı.
4/25
Kulüpteki tanışmanın ardından tecrübeli teknik adam kulübün sahibi Mohammad Reza Zonuzi ile yemekte bir araya geldi.
5/25
Mustafa Denizli için bugün 67 bin kişilik Sahand Stadı’nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. Törene 30 bin taraftarın katılması bekleniyor.
6/25
Doğu Azerbaycan Eyaleti’ndeki Türk halkının destekleiği Traktör Sazi Kulübü geçen sezon Pers Pro Ligi’ni beşinci tamamlamıştı.
7/25
Bu ülkede daha önce Pas ve Persepolis’i de çalıştıran tecrübeli teknik adam “Daha önce Tahran’daydım, şimdi Tebriz’de olacağım....
8/25
Türklerin destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah beklentileri karşılarız.
9/25
Benim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de iki ülke arasındaki yakın ilişkilere katkıda bulunabilmek” diye konuştu.
10/25
"Tebriz'de Türklerin müthiş bir destek verdiği takımla birlikte olacağız"
Mustafa Denizli İran yolculuğu öncesinde havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulundu...