Instagram'da bir paylaşımı servet kazandırıyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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HopperHQ.com isimli sosyal medya analiz sitesi 2019 yılının Instagram zenginlerini açıkladı. Cristiano Ronaldo, sporcular arasında zirvede yer aldı. Ronaldo ezeli rakipleri Lionel Messi ve Neymar'ı geride bıraktı. Portekizli yıldız, paylaşım başına tam 5 milyon 607 bin TL kazanıyor. Söz konusu sitedeki verilere göre, Instagram'dan bir paylaşımıyla en çok kazanan sporcular ise şu şekilde...
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1
Cristiano Ronaldo
176 milyon takipçi: 975 bin dolar (5 milyon 607 bin TL)
2
Neymar
123 milyon takipçi: 722 bin dolar (4 milyon 134 bin TL)
3
Lionel Messi
126 milyon takipçi: 648 bin dolar (3 milyon 709 bin TL)
4
David Beckham
57,5 milyon takipçi: 357 bin dolar (2 milyon 43 bin TL)
5
LeBron James
50,1 milyon takipçi: 272 bin dolar (1 milyon 556 bin TL)
6
Ronaldinho
47 milyon takipçi: 256 bin dolar (1 milyon 465 bin TL)
7
Gareth Bale
40,1 milyon takipçi: 218 bin dolar (1 milyon 247 bin TL)
8
Zlatan Ibrahimovic
36,8 milyon takipçi: 200 bin dolar (1 milyon 144 bin TL)
9
Virat Kohli
36,1 milyon takipçi: 196 bin dolar (1 milyon 120 bin TL)