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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05 Ekim 2019 - 11:20,

İngiltere'den Radamel Falcao'ya büyük şok! 7 milyon euro...

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao İngiltere'de bir habere konu oldu.

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İngiliz basını, Manchester United hakkında bir incelemede bulunurken Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'ya da listede yer verdi.

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İngiliz The Sun gazetesi, Sir Alex Ferguson zamanında Manchester United'ın yüksek bonservis ücretleriyle yaptığı transferlerden en kötü 11 oluşturdu. İşte o kadro...

3Angel Di Maria

Angel Di Maria

Bonservisi: 65 milyon euro

4Fred

Fred

Bonservisi: 55 milyon euro

5Bastian Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger

Bonservisi: 8 milyon euro

6Memphis Depay

Memphis Depay

Bonservisi: 30 milyon euro

7Henrih Mhitaryan

Henrih Mhitaryan

Bonservisi: 32 milyon euro

8Matteo Darmian

Matteo Darmian

Bonservisi: 14 milyon euro

9Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

Bonservisi: 80 milyon euro

10Morgan Schneiderlin

Morgan Schneiderlin

Bonservisi: 30 milyon euro

11Daley Blind

Daley Blind

Bonservisi: 15 milyon euro

12Marcos Rojo

Marcos Rojo

Bonservisi: 18 milyon euro

13Radamel Falcao

Radamel Falcao

Bonservisi: 7 milyon euro

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15

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