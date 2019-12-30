MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngiltere'de VAR iptali için kampanya başladı!
GeriFutbol İngiltere'de VAR iptali için kampanya başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Dış Haberler
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 13:07, /

İngiltere'de VAR iptali için kampanya başladı!

VAR sisteminin en çok eleştiri topladığı yerlerden biri olan İngiltere'de çarpıcı bir gelişme yaşanıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Premier Lig'de VAR sistemi, bu haftaya damgasını vurdu. Birbirine tıpatıp benzeyen 4 gol, VAR tarafından iptal edilince taraftarlar çileden çıktı.

2

İngiliz taraftarlar, gözle görülemeyecek ofsayt pozisyonlarının bilgisayardan karar vermesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

3

Taraftarlar, sosyal medya üzerinden 'Futbol öldü', 'Bu artık futbol değil' 'VAR iptal edilsin' şeklinde paylaşımlarda bulundular.

4

Başta Gary Lineker olmak üzere birçok futbol yorumcusu da VAR'dan şikayetçi olduklarını belirtti.

5

Liverpool maçında VAR nedeniyle golü sayılmayan Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise ''Futbolun doğasına aykırı bir durum var. Bu iş böyle olmaz.'' diyerek görüşlerini paylaştı.

6

İngiltere'de VAR'a karşı büyük bir eleştiri birikirken taraftarlar, VAR sisteminin iptali için imza kampanyası başlattı.

7

''VAR'a karşı olan taraftarlar'' isimli bir grup, yayınladıkları paylaşım ile imza kampanyası başlatıldığını duyurdu.

8

Açıklamada ''VAR, Premier Lig'de başarısız oldu. Öncekinden bile daha fazla hatalar yapılıyor. VAR, futbolun ruhunu ve kalbini çaldı. VAR'dan önce futbol, dünyadaki en popüler spordu. Şimdi bu sporu onarmamız gerekiyor. Bu çılgınlığa bir son verin!'' sözleri kullanıldı.

9

Başlatılan imza kampanyası kısa süre içinde büyük ilgi gördü. Twitter'da birçok İngiliz taraftar, bu açıklamayı paylaşırken VAR iptalini desteklediklerini belirtti.

10

'VAR iptali' için yapılan imza kampanyasında atılan imzalar bir günde 3 bini geçmiş durumda.

11
12

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi