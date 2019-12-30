Spor Arena Dış Haberler
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 13:07,
İngiltere'de VAR iptali için kampanya başladı!
VAR sisteminin en çok eleştiri topladığı yerlerden biri olan İngiltere'de çarpıcı bir gelişme yaşanıyor...
Liverpool maçında VAR nedeniyle golü sayılmayan Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise ''Futbolun doğasına aykırı bir durum var. Bu iş böyle olmaz.'' diyerek görüşlerini paylaştı.
''VAR'a karşı olan taraftarlar'' isimli bir grup, yayınladıkları paylaşım ile imza kampanyası başlatıldığını duyurdu.
11