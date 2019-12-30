İngiltere'de VAR iptali için kampanya başladı!

Açıklamada ''VAR, Premier Lig'de başarısız oldu. Öncekinden bile daha fazla hatalar yapılıyor. VAR, futbolun ruhunu ve kalbini çaldı. VAR'dan önce futbol, dünyadaki en popüler spordu. Şimdi bu sporu onarmamız gerekiyor. Bu çılgınlığa bir son verin!'' sözleri kullanıldı.