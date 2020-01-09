İngiltere'de gündem Arda Turan: Zirveden dibe...

Spor Arena Dış Haberler | Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, Medipol Başakşehir'le sözleşmesini fesheden ve şu an kulüpsüz olan Arda Turan'ın kariyerini mercek altına aldı.
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2015 yılında 34 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan futbolcunun kariyerindeki düşüşü masaya yatıran Daily Mail, "From Hero To Zero" manşetini attı.
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Arda Turan'ın Türk futbolunun yakın tarihteki en heyecan verici yeteneği olduğunun altının çizildiği haberde; şarkıcı Berkay ile hastanede yaşadığı silah olayına da değinildi ve 'hapse girmekten güç bela kurtuldu" ifadeleri kullanıldı.
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Daily Mail'de Adam Shergold imzasıyla yayınlanan makaleden öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde:
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"EURO 2008'deki Arda Turan'ı hatırlayın. O dönem 21 yaşında olan Arda Turan, golleri ve orta sahadaki akıl dolu oyunuyla takımını yarı finale taşımıştı."
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"Daha sonra 2011'de Atletico Madrid'e transfer oldu ve burada teknik direktör Diego Simeone'nin anahtar oyuncularından biri haline dönüştü."
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"La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finali gördüğü Atletico Madrid'in ardından 34 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Kariyeri yükselişe geçmiş gibi gözüküyordu ancak işler gerçekte pek de öyle gitmedi."
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"Bazı futbol çevreleri onu, Barcelona'nın modern zamanlarının en kötü transferlerinden biri olarak değerlendirdi."
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"Barcelona'da geçirdiği iki sezonda 55 kez forma giydi ve FIFA tarafından Katalan ekibine verilen transfer cezasının ardından kiralık olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu."
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"Medipol Başakşehir'le ilk maçına Ocak 2018'de çıktı ancak aynı yıl Mayıs ayında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta yan hakemle yaşadığı kavga sebebiyle başı belaya girdi."
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"Adeta kendini kaybeden arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16 maç ceza aldı. Ardından Tahkim Kurulu tarafından bu ceza 10 maça indirildi."
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"Ancak bu olay, aynı yılın Ekim ayında bir akşam yaşananların yanında devede kulak kalacaktı."
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"Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı olay sebebiyle 3 ile 12.5 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı."
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"Mahkeme tarafından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak hükmün açıklanmasını geri bırakıldı."
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"Kulübü Başakşehir, Arda Turan'a yaklaşık 7 maaş ceza verdi ve bugün gelinen noktada sözleşmesi feshedildi."
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"İspanya'dan son gelen haberlere göre; Barcelona, Arda Turan'ı geri istemiyor. 32 yaşındaki futbolcunun geleceği ilerleyen günlerde belli olacak."
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"Arda Turan emekli olmak için henüz çok genç. Milli formayla son maçına 2017'de çıktı ve bu sezon hala Türkiye'de üst seviye maçlarda oynadı."
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"Arda Turan, Atletico Madrid'de oynarken de yan hakeme kramponlarını fırlatmıştı..."
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"Bu da gösteriyor ki, Türkiye'nin altın jenerasyonunun en yetenekli oyuncularından birinin yapısında var bu tarz hareketler..."