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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09 Ekim 2019 - 14:06,

İngiltere'de futbolcu eşleri arasında Instagram kavgası!

İngiltere'de Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri arasında 'stalk' tartışması gündem oldu.

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İngiliz futbolunun golcü futbolcuları Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin eşleri arasında Instagram kavgası çıktı!

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Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, kişisel Instagram hesabından yaptığı 'story' paylaşımlarının basına sızdırıldığını farketti.

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Coleen Rooney, bunun ardından yaptığı açıklamada paylaşımlarını basına sızdıran kişinin Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy olduğunu belirtti.

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Rooney, ''Gizli hesabımdan attığım storyleri, deneme amaçlı 1 kişi hariç herkesten gizledim. Yaptığım o paylaşımın da haber olduğunu görünce emin oldum, sızdıran kişi Rebekah Vardy idi. Tüm bunların ekran görüntüleri ve video kayıtları da elimde mevcut.'' sözlerini kullandı ve paylaşımlarını sızdıranın Vardy olduğunu söyledi.

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Rebekah Vardy ise Coleen Rooney tarafından kendisine yapılan suçlamaya cevap verdi.

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Vardy, Rooney'e şöyle seslendi;

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''Keşke bunları duyurmadan önce haber verseydin. Yıllardır Instagram hesabıma birçok kişi giriş yaptı. Bu hafta benden habersiz bazı hesapların takip edildiğini fark ettim. Paraya ihtiyacım yok, senin storylerini servis edip ne elde edeceğim? Olanlara çok üzüldüm.''

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İngiliz basını da Wayne Rooney ve Jamie Vardy'nin 2016 yılında tartışma yaşadığını ve aralarının bozuk olduğunu hatırlattı.

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Wayne Rooney'nin MLS kariyerinden kesitler izliyoruz...

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