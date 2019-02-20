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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Reuters-AFP
20 Şubat 2019 - 01:56,

İngiltere'de 'dev' protesto! Açgözlülük...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan, Liverpool-Bayern Münih ve Lyon - Barcelona maçlarıyla devam etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi. 

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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta, Fransız temsilcisi Olympique Lyon, İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı. 

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Barça, Messi ve Suarez'le birçok gol pozisyonuna girdiği maçta fileleri havalandıramadı. 

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Ev sahibi Olympique Lyon'un da sessiz kaldığı mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı. 

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Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak ve çeyrek finale yükselen takım burada belli olacak.

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Gecenin maçı ise Anfield Stadı'nda İngiltere temsilcisi Liverpool ile Almanya ekibi Bayern Münih arasında oynandı. 

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Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve Sadio Mane ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı.

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Sadio Mane'nin birçok gol fırsatından yararlanamadığı mücadelede Teknik Direktör Klopp büyük üzüntü yaşadı.

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Senegalli golcünün atamadığı her gol pozisyonu sonrasında Jürgen Klopp, kulübede adeta çılgına döndü. 

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Mücadele 0-0 beraberlikle sona ererken, Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı. 

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Öte yandan Anfield Stadı'na protesto vardı.

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Almanya'dan gelen Bayern Münihli taraftarlar, deplasman tribününün bilet fiyatlarını açtıkları pankartlarla protesto etti.

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Açılan dev pankartlarda "Açgözlülük sınır tanımıyor." sözleriyle tepki gösterildi.

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İşte dev maçlardan kareler...

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