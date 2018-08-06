İngiltere ve Fransa'nın özel hakemleri varmış!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiliz tabloidi The Sun’ın 15 Temmuz tarihli nüshasında enteresan bir haber gözüme çarptı. Luke Chillingsworth imzalı analizde, Dünya Kupası’nda VAR olarak görev yapan İtalyan hakem Massimiliano Irrati’nin sihri sorgulanıyor:
Uğur MELEKE
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Uğur MELEKE
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“Irrati, 39 yaşında. Bu onun ilk Dünya Kupası. Turnuvaya gelen 13 video hakemden birisi. Ama Massimiliano Irrati’ye enteresan bir şekilde hem açılış hem de final maçında video hakem masası kaptanlığı verildi.”
Uğur MELEKE
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TECRÜBELiLER AMA...
The Sun’ın haberinde derinlemesine inceleme yok; sadece bu soruyu sorup kapatmışlar konuyu. Ancak ben biraz daha detaylı araştırdım meseleyi. FIFA, Dünya Kupası’na 13 video asistan hakem getiriyor.Bunların 6’sı gruplardan sonra da göreve devam ediyor. 6 kişiden 2’si İtalyan, biri Alman, biri Hollandalı, biri de Amerikalı. Kalan 6’lının seçildiği ülkelerin bunlar olması normal. Zira Serie A’da, Bundesliga’da ya da MLS’te bu hakemler zaten bolca VAR tecrübesine sahipler. Kendi liglerinde VAR uygulamamış İngiliz, İspanyol ya da Türk bir hakemi, Dünya Kupası’nda görevlendirmenin alemi yok elbette.
Uğur MELEKE
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KiMDiR IRRATI?
Ancak, biraz sıradışı olan, FIFA’nın görevlendirmeleri... Gruplardan sonraki 16 maçın 6’sında Irrati, VAR masası şefi olmuş. 6 sezondur Serie A’da görev yapıyor. Avrupa Ligi’nde sahne almış,Şampiyonlar Ligi maçı yok. Ve CV’si bu denli sıradan olan bir hakemin, Dünya Kupası’nın hem açılışı hem de finalinde VAR masası şefi olması, doğal olarak İngiliz medyasının ilgisini çekmiş. Sahi, kimdir bu Irrati?
Uğur MELEKE
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Nedir ekstra özelliği?
Collina, Irrati ve Makkelie
Irrati’nin Dünya Kupası’nda gruplardan sonraki 16 maçın 6’sında görev yaptığını belirtmiştim.Daha enteresanı, bunların 4’ünün Fransa maçları olması. Yani Fransa’nın gruplardan sonraki tümmaçlarında VAR masası kontrolü Irrati’deymiş. Bir başka enteresan detay da, İngiltere’nin ikinci turda Kolombiya, çeyrek finalde İsveç ve yarı finalde Hırvatistan maçlarının da VAR hakeminin aynıolması: Hollandalı Makkelie. Yani FIFA Hakem Komitesi, gruplardan sonra âdeta Fransa ve İngiltere’yeözel VAR masası şefleri belirlemiş! Yine enteresan bir detay: Gruplardan sonra 6 VAR hakeminden,Irrati ve Makkelie dışında bir takımın 2 maçında şeflik yapan yok.
Uğur MELEKE
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SORACAĞIM...
Sadece Irrati ve Makkelie... Diğer hakemler Orsato, Geiger, Zwayer ve Vigliano, birer-ikişer maçta daha görev yapıp evlerine dönmüşler. Collina ile çeşitli turnuvalarda çok kez karşılaştım, bir kez daha rastlaşırsam Irrati ve Makkelie konusunu soracağım muhakkak.