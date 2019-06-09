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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: AA, AFP, AP, Reuters
09 Haziran 2019 - 20:15,

İngiltere, Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu! Pickford'ın maçı...

Portekiz'de düzenlenen UEFA Uluslar A Ligi finallerinde, üçüncülük maçını penaltı atışları sonunda İngiltere kazandı. Maça damgasını ise İngiliz kaleci Jordan Pickford vurdu!

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Eldivenleri çıkartıp penaltı attı, ardından da kurtardı! İşte Pickford'un tarihe geçen maçı...

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Portekiz'de düzenlenen UEFA Uluslar A Ligi finallerinde Portekiz'e kaybeden İsviçre ile Hollanda'ya yenilen İngiltere, üçüncülük maçına çıktı.

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Karşılıklı cılız ataklarla geçen ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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80'nci dakikaya kadar da iki taraftan etkili ataklar göremedik.

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Tam uzatmalara mı gideceğiz derken sahneye 84'ncü dakikada Callum Wilson çıktı ve İngilizler'i 1-0 öne geçirdi.

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Ama VAR devreye girdi ve gol öncesi Wilson'ın faul yaptığı tespit edilip iptal kararı verildi.

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Normal süre 0-0 sona erdi ve uzatmalara geçildi.

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15'er dakikalık iki uzatma sonrası da sonuç değişmedi ve penaltı atışları, üçüncüye karar verdi.

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İki takım da ilk 4 penaltıda hata yapmadı.

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İngiltere adına 5'nci ve en kritik penaltı atışında topun başına kaleci Pickford geçti.

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Golü atan Pickford takımını 5-4 öne geçirdi. İsviçre Fabian Schar ile 5-5'i yakaladı.

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Eric Dier 6'ncı penaltıyı atıp bir kez daha İngilizler'i öne geçirdi. İsviçre adına topun başına geçen Josip Drmic, Pickford'u geçemeyince maçı da İngiltere 6-5 kazandı ve turnuvanın üçüncüsü oldu.

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İşte maçtan çok özel kareler...

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