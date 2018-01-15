İngiltere Premier Lig'de ırkçılık! Skandal hareket
İngiltere Premier Ligi'de dün akşam oynanan West Bromwich - Brighton maçında hoş olmayan görüntüler çıktı.
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West Bromwich - Brighton maçında yeşil sahalarda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
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West Bromwich'in forvet oyuncusu Jay Rodriguez'in bir eliyle burnunu tutarak elini salladığı ve siyahi rakibine 'kokuyorsun' mesajı vererek ırkçı bir davranışta bulundu. O görüntüler ekranlara böyle yansıdı.
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Jay Rodriguez'in bu davranışının ardından Bong, kendisine ait Tiwtter hesabından bir açıklama yaptı. 29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu yaptığı açıklamada, 'Bazı kelimeler futbol sahalarında ve özellikle futbolcular tarafından söylenemez. Rodriguez'in sözleri affedilemez!' ifadelerine yer verdi.
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Rodriguez ise ırkçılık yaptığı iddialarını reddetti. İngiltere Futbol Federasyonu olayla ilgili soruşturma başlattı.