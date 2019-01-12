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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
12 Ocak 2019 - 00:25,

İngiltere Ligi'nde ajan skandalı

İngiltere Championship Ligi'nde Leeds United - Derby County mücadelesi öncesi ajan skandalı patlak verdi.

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İşte detaylar...

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Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, taktiklerini öğrenmek amacıyla rakip takımın tesislerindeki ajandan bilgi aldığı itiraf etti.

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Dünyaca ünlü teknik adam Bielsa konu ile ilgili açıklamalar yaparken bunu 2002 Dünya Kupası'ndan beri gerçekleştirdiğini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

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"Leeds United'da adamımız olduğu doğru. Bu kazanın sorumlısı benim. Bunun doğruluğu veya yanlışlığı, illegal olup olmadığı umurumda değil."

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Frank Lampard ve Derby County bunun doğru bir davranış olmadığını düşünüyormuş. Bunu kabul edebilirim

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Lampard ile konuştum ve bana adil oyun kuralları çerçevesinde davranmadığımı söyledi. Ben farklı düşünüyorum ama burada önemli olan Lampard ve Derby'nin ne tutum sergilediği.

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Bu olaydan sadece ben sorumluyum çünkü Leeds Kulübü'nden bu hareket için izin almadım. Bu çalışmayı Arjantin ile Dünya Kupası'na hazırlandığımız günlerden beridir yapıyorum.

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Yasak bir şey değil bu, ortada yapıyorduk. Bunu basınla konuşuyorduk. Bazı insanlar bu harekete karşı çıkıyordu, bazıları ise onaylıyordu.

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İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili konuyu yakından incelediklerini ve gerekli aksiyonu alacaklarını belirtti.

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Marcelo Bielsa'nın takımı, Derby County'yi 2-0 yendi.

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