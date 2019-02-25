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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP, AFP, Reuters
24 Şubat 2019 - 22:26,

İngiltere Lig Kupası'nda olay! Hocasını çıldırttı

Chelsea ile Manchester City'yi karşı karşıya getiren İngiltere Lig Kupası finali, çok enteresan bir olaya sahne oldu.

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İşte detaylar...

2/19

Normal süresi 0-0 biten karşılaşma, uzatmalara gitti. Her şey 118. dakikadan sonra gelişti...

3/19

Chelsea kalecisi Kepa bir pozisyonda sakatlandı ve yerden uzun süre kalkamadı.

4/19

Oturduğu yerden yedek kulübesine bakan Kepa, oyundan çıkarılacağını gördü.

5/19

Yedek kaleci Caballero da son hazırlıklarını tamamlayıp oyuna girmek üzereydi...

6/19

Maçın son anları olduğunu bilen Kepa ise oyundan çıkmak istemedi ve kenara, 'Beni değiştirmeyin' işareti yaptı.

7/19

Oyuncusunun oyundan çıkmayı reddetmesi üzerine teknik patron Sarri, buna çok sinirlendi.

8/19

O anlar bir anda her şeyin önüne geçti...

9/19

Kenara doğru yönelirken üstünü başını parçalarmış gibi hareketler yaptı...

10/19

Sonra soyunma odasına doğru yöneldi ama geri döndü...

11/19

Chelsea'nin 37 yaşındaki tecrübeli kalecisi Caballero ise olay sırasında şaşkın bir şekilde bekledi.

12/19

Normal süreden sonra uzatma anları da 0-0 bitti ve penaltı atışlarına geçildi. İlk penaltı için topun başına gelen Jorginho, meşin yuvarlağı kaleci Ederson'ın üzerine nişanladı.

13/19

David Luiz de bir penaltı atışından yararlanamadı...

14/19

Sterling son penaltıda hata yapmadı ve kupayı penaltılarla Manchester City kazandı!

15/19

Bir tarafta sevinç vardı...

16/19

O sevinç görülmeye değerdi...

17/19

Diğer tarafta ise hüzün...

18/19

Şampiyon, kupasını kaldırırken...

19/19

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