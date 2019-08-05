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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05 Ağustos 2019 - 12:22,

İngiltere bunu konuşuyor! Hakan Balta gibi...

Manchester City ile Liverpool, Community Shield'ın sahibi olmak için Wembley'de karşı karşıya geldi. Dev maça damga vuran isim ise Kyle Walker oldu...

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İngiltere Premier Lig'in başlamasına kısa zaman kala futbolseverler Community Shield heyecanı yaşadı. Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaştı.

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Normal süresi 1-1 biten maçta kazananı penaltı atışları belirledi. Manchester City, 5-4 kazandığı penaltılarda kupanın kazananı oldu.

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Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi zaferiyle noktalayan Liverpool, özellikle ikinci yarıda rakip kaleyi epey zorladı.

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Bu pozisyonlardan birinde Mohamed Salah, gol diye sevinirken City savunmacısı Kyle Walker'ın unutulmaz çabasına takıldı.

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Mısırlı yıldız, kafasıyla topu boş kaleye gönderirken geriden gelen Walker, uçarak topu kale çizgisinden çıkarmayı başardı.

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Türkiye'de yayıncısı olmayan mücadeledeki bu hareket sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Öte yandan İngiliz savunmacının bu hareketi, özellikle Galatasaraylılar arasında Hakan Balta'yı anımsattı.

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2011-12 sezonunda Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu yıl, sarı-kırmızılılar Gaziantepspor ile karşılaşmıştı.

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Galatasaray'ın 1-0'dan geri dönerek 2-1 kazandığı mücadelede Gaziantepsporlu Ismail Sosa'nın aşırtmasını Hakan Balta, muhteşem bir eforla çizgiden çıkarmıştı.

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Muhteşem maçtan kareler sizinle...

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Manchester City'nin yıldız savunmacısı Kyle Walker'ı izliyoruz...

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