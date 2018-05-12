İngilizlere Cenk Tosun'u bakın kim anlattı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Liverpool ekibinin en dikkat çeken isimleri arasına girmeye başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TRT World'de çalışan gazeteci Samantha Johnson, İngilizlere Cenk Tosun'u tanıttı. Samantha Johnson, Cenk Tosun hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Devre arasında Beşiktaş’tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’a transfer olan Cenk Tosun, son haftalardaki formu ile Liverpool ekibindeki yerini sağlamlaştırdı. Attığı goller ve oyun içindeki mücadelesi ile Everton taraftarının da gözdesi olmaya başlayan Cenk Tosun, her geçen gün İngilizlerin dikkatini çekmeye başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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LiverpoolEcho gazetesi, Cenk Tosun’u, Sky Sports, Bein Sports, Chelsea TV gibi ünlü kanallarda çalıştıktan sonra TRT World’e geçen İngiliz gazeteci Samantha Johnson’a sordu. Samantha Johnson, Cenk Tosun hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, Türk futbolu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun’un Türkiye’de çok sevilen ve gurur duyulan bir futbolcu olduğunu belirten Samantha Johnson “Everton Cenk Tosun transferi ile çok iyi bir golcü ile birlikte aynı zamanda 80 milyon Türk taraftar kazandı. Türkler, Cenk Tosun nedeniyle Everton’ı destekliyor. Everton gol attığında Türkiye’de sosyal medyada trend oluyor. Cenk Tosun Türkiye’nin çocuğu, Türkiye’nin oğlu… ” şeklinde konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Samantha Johnson, Cenk Tosun’un tam zamanında İngiltere’ye geldiğini belirtirken “26 yaş İngiltere Premier Lig’e gitmek için en doğru zamandı… Beşiktaş’ın çok ihtiyacı olamasına rağmen onu satmasını da anlıyor. Çok iyi bir teklif aldılar. Everton harika bir transfer yaptı. Cenk Tosun’un gerçek performansını asıl gelecek sezon göreceğimize inanıyorum. Formunun zirvesindeyken muhteşem bir futbolcu oluyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Everton taraftarı ile Türk taraftarının benzer özellikleri olduğunu belirten Samantha Johnson, Türkiye’deki futbol hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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“İki tarafın da hayatı futbol üzerine kurulu… Türklerin futbola olan tutkusunu seviyorum. Futbol için çıldırıyorlar. Daha önce bu kadar tutkulu bir futbol ülkesi görmemiştim. Nereye gittiğinizin önemi yok. Beşiktaş’ın Almanya’daki Bayern Münih maçında gelmeyin uyarısına rağmen tribünler Türklerle dolmuştu. Üstelik sadece Beşiktaşlılar değil, Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de tribündeydi." (Skor)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'un Huddersfield Town'a attığı harika golü izlemek için videoya tıklayınız...