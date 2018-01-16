İngilizler, Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! Uruguaylı...

Sky Sports'a göre Fenerbahçe, Uruguaylı yıldızın işini bitirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de gidenler ve sözleşmesi yenilenecekler olsa da gelen bir isim yok... Ancak, İngilizler sarı lacivertlilerin yeni transferini açıkladı... Haberin, detayı şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe için Sky Sports'tan yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, Fiorentina'nın Uruguaylı sol beki Maximiliano Olivera için temas halinde olduğu ileri sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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25 yaşındaki Olivera, orta sahanın solunda ve stoper mevkisinde de görev yapabiliyor. Fiorentina ile 2021'e kadar kontratı bulunan oyuncu ile Serie A takımları Sampdoria ve Cagliari'nin de ilgilendiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İki sezon önce Penarol'dan 2.5 milyon euro karşılığı Fiorentina'ya giden Maximiliano, geçen sezon çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezonda ise fazla göze giremedi. Ligde sadece 4 maçta şans buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Olivera'nın farklı pozisyonlarda oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye önerildiği ifade ediliyor. 'Sıradan oyuncu almam' diyen Aykut Kocaman'ın tavrı merak konusu. (Fotomaç)