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Futbol

İngilizler, Fenerbahçe'nin transferini duyurdular! Uruguaylı...

Sky Sports'a göre Fenerbahçe, Uruguaylı yıldızın işini bitirdi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de gidenler ve sözleşmesi yenilenecekler olsa da gelen bir isim yok... Ancak, İngilizler sarı lacivertlilerin yeni transferini açıkladı... Haberin, detayı şöyle...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferde sessizliğini koruyan Fenerbahçe için Sky Sports'tan yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, Fiorentina'nın Uruguaylı sol beki Maximiliano Olivera için temas halinde olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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25 yaşındaki Olivera, orta sahanın solunda ve stoper mevkisinde de görev yapabiliyor. Fiorentina ile 2021'e kadar kontratı bulunan oyuncu ile Serie A takımları Sampdoria ve Cagliari'nin de ilgilendiği belirtildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İki sezon önce Penarol'dan 2.5 milyon euro karşılığı Fiorentina'ya giden Maximiliano, geçen sezon çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezonda ise fazla göze giremedi. Ligde sadece 4 maçta şans buldu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Olivera'nın farklı pozisyonlarda oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye önerildiği ifade ediliyor. 'Sıradan oyuncu almam' diyen Aykut Kocaman'ın tavrı merak konusu. (Fotomaç)

FenerbahçeMaximiliano OliveraTransfer HaberleriİngilizlerSky Sports

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