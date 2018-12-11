İngilizler duyurdu! Slimani operasyonu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Cezayirli forvet Islam Slimani, forma giydiği 14 maçta sadece 4 gol atabildi ve gözden düştü. 'The Telegraph', ortaya çok konuşulacak bir iddia attı! İşte detaylar...
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Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye getirdiği, büyük umutlar bağlanan, 1.5 milyon Euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Cezayirli forvet Slimani, 12 lig maçında sadece 1 gol atabildi.
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Forma giydiği 17 maça yalnızca 4 gol sığdırınca iyice gözden düştü ve 'The Telegraph', ortaya çok konuşulacak bir iddia attı. İşte haberin detayları...
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Fulham'ın yeni menajeri Claudio Ranieri, Leicester döneminde 30.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Cezayirli forveti takımında görmek istediğini açıkladı.
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Haberin detayında ise bu transferin gerçekleşmesi için onay vermesi gereken kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi.
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Eğer Fenerbahçe, Slimani ile olan kiralık sözleşmesini sonlandırırsa, Ranieri devreye girecek ve Cezayirli forveti Fulham'a transfer ettirecek.
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Leicester'a transfer olduğu ilk sezon 23 lig maçında süre bulan Slimani, 7 gol atarken 4 de asist yapmıştı. Ranieri'nin ayrılmasıyla gözden düşmüş, sakatlıklar ve disiplinsiz tavırlar sonrası ise satış listesine konmuştu.
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Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçlarda enerjisi ve isteğiyle taraftarın beğenisini kazansa da kaçırdığı goller sonrası istenmeyen adam haline geldi.
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ISLAM SLIMANI
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Akhisar'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, Başkan Ali Koç'un kararıyla İstanbul’a takım otobüsüyle dönmüştü.