Dünya basını bunu yazdı! Dünya starı Beşiktaş'a...
Siyah beyazlılar, Everton'a sattıkları Cenk Tosun'un açığını dev bir isimle dolduracak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlk olarak İtalyan basınının açıkladığı ardından İngilizler'in duyurduğu müthiş transfer harekatını şimdi de Amerikan basınından Fox Sports yazdı. Bu transferle yer yerinden oynayacak... Siyah beyazlılar bu imzayla büyük sükse yapacak... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zlatan Ibrahimovic’in Beşiktaş’a transfer olacağı haberleri İngiliz basınında manşetleri süslüyor. Manchester United ile sezon sonuna kadar anlaşması bulunan dünya yıldızının siyah beyazlı formayı giymeye de sıcak baktığı öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FOX Sports ise, Beşiktaş'ın bu ay sonunda Zlatan Ibrahimovic'e imza attıracağını öne sürdü. Ibrahimovic’in daha fazla forma giymek istediği ve Pepe, Quaresma, Talisca gibi tanıdığı oyuncularla birlikte Beşiktaş’ta oynamak istediği açıklandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2012 yılında 21 milyon Euro karşılığında AC Milan'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, Haziran 2016'da PSG'den ayrılıp, bedelsiz bir şekilde Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon Manchester United formasıyla Premier Lig'de 5 maça çıkan Zlatan Ibrahimovic, gol atma başarısı gösteremedi. Zlatan'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2018'de sona eriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cyle Larin transferini de açıklayan Beşiktaş, Islam Slimani’den de vazgeçmiş değil... Önümüzdeki hafta içinde de İngiltere’ye gidecek olan Siyah-Beyazlılar’ın başkanı Fikret Orman, Cezayirli golcü için Leicester kulübü yetkilileri ile son kez masaya oturacak. Cenk Tosun’un Everton’a transferinin ardından sürpriz bir şekilde Cyle Larin’i kadrosuna dahil eden Beşiktaş, bir golcü transferi daha yapmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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22 yaşındaki Larin’in uzun vadede takıma katkı sağlamasını düşünen ve başka ekibe kiralanmasına da sıcak bakan Siyah-Beyazlı yönetim, listede olan İslam Slimani için son bir hamle yapacak. Cenk Tosun’u dün Tottenham karşısında izlemek için İngiltere’ye gitmeyi planlayan ancak bunu erteleyen başkan Fikret Orman, önümüzdeki hafta Ada’ya uçacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan yeni kampanyanın tanıtımının ardından İngiltere’ye gidecek olan Orman, Leicester City kulübü yetkilileri ile masaya oturacak. 29 yaşındaki Cezayirli santrfor için son teklifini sunacak ve kiralık teklifini iletecek olan başkan Orman, alacağı yanıta göre transfere yön verecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngilizler’den olumsuz cevap alınması halinde yola Larin ile devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, transferin gerçekleşmesi halinde ise genç yıldızı başka takıma kiralayacak. Bir başka alternatif ise Arsenalli Danny Welbeck. Danny Welbeck'ten olumlu dönüş alan Beşiktaşlı kurmaylar, oyuncunun maaş beklentilerini ve hedeflerini de dinledi. Kulübünde fazla forma şansı bulamaması sebebiyle mutlu olmayan tecrübeli futbolcu, ayrılmaya sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlk olarak kariyerine İngiltere’de devam etmeyi planlayan deneyimli ismin, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Kara Kartal’a pozitif yanıt verdiği belirtildi. Orman’ın, Welbeck’in menaceriyle yaptığı temasın ardından Arsenal Kulübü yetkilileriyle temas kurması bekleniyor. Başkan’ın, Kırmızı-Beyazlılar’a bu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunacağı konuşuluyor. (Habertürk)