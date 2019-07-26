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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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26 Temmuz 2019 - 12:28,

İngilizler açıkladı! Cenk Tosun artı 60 milyon sterlin...

Everton forması giyen ancak geride bıraktığımız sezon beklentilerin uzağında kalan Cenk Tosun ile ilgili İngiliz basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Telegraph'ın haberine göre İngiliz ekibi milli futbolcuyu golcü transferi için takasta kullanacak. İşte detaylar...

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2018'in ocak ayında 22.5 milyon Euro bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bonservisiyle Türk futbol tarihine geçmişti.

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İngiliz ekibine büyük beklentilerle gelen milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla istenilen başarıyı yakalayamamıştı.

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Geride bıraktığımız sezon Everton formasıyla 29 maça çıkan ve 4 gole imzasını atan Cenk ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Telegraph'ın özel haberine göre Everton, Crystal Palace'tan transfer etmek istediği Wilfried Zaha için kulübüne 60 milyon Euro artı Cenk Tosun'u önerecek.

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Haberde Crystal Palace'ın daha önce Cenk Tosun transferi için girişimlerinin olduğu hatırlatılarak Everton'ın bir taşla iki kuş vurabileceğine dikkat çekildi.

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Öte yandan Zaha'yı isteyen bir diğer kulübün Chelsea olduğu belirtilirken, Mavilerin FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezasına gönderme yapıldı.

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26 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, Premier Lig kariyerinde Manchester United'da da forma giymişti.

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Geride bıraktığımız sezon 36 maça çıkan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 10 da asist yapma başarısı göstermişti.

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