İnanılmaz! Fenerbahçe'den ayrılan Van Persie...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kariyerini Avrupa'nın önde gelen liglerinde sürdüren 35 yaş ve üstü çok sayıda futbolcu, gol yollarındaki performansıyla genç yıldızları geride bırakıyor. İşte o ihtiyar delikanlılar...
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'de forma giyen 40 yaşındaki Perulu futbolcu Claudio Pizarro, 2018-19 sezonunda ligde 3, Almanya Kupası'nda 2 kez rakip fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Kariyerinde uzun yıllar Bayern Münih forması da giyen Pizarro, ilerlemiş yaşına rağmen takımının Bundesliga'daki 21 maçında forma şansı buldu.
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chievo'da üst üste 18 sezondur forma giyen 39 yaşındaki , takımı adına bu sezon 4 gol üretme başarısını gösterdi.
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Serie A'da 751 dakika sahada kalan Pellissier, takımının Milan, Lazio, Inter ve Fiorentina ile oynadığı maçlarda gol atarken, 1-1 sona eren Lazio ile Inter maçlarından Chievo puanla ayrıldı.
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Athletic Bilbao'da oynayan 38 yaşındaki Aritz Aduriz, İspanya Kral Kupası'nda 4, 14 maçta forma giydiği ligde ise 2 gollük performans sergiledi.
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La Liga takımlarından Real Betis'in 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Joaquin, bu sezon tüm kulvarlarda 5 gol atarken, Barcelona'yı ligde 4-3 mağlup ettikleri mücadelede de takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.
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Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde eleştirilerin hedefinde yer alan 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu Robin van Persie, ilerleyen yaşına rağmen Feyenoord'da tüm kulvarlarda 17 gol üretti.
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Van Persie, Fenerbahçe formasıyla 2,5 sezonda 87 resmi maça çıktı ve 36 kez rakip fileleri havalandırdı. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 87 maçın 58’inde ilk 11’de oynarken, 29’unda sonradan oyuna dahil olmuştu.