İnanamayacaksınız! 10 dakikada 10 kupa...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İnanamayacaksınız! 10 dakikada 10 kupa...
Futbol

İnanamayacaksınız! 10 dakikada 10 kupa...

Kariyerinde çok da fazla oynamadan önemli kupalar kazanmış futbolcuları incelendiğine ilginç detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet Haber
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Hep forma şansı bulan oyuncalar kadar forma bulamayan oyuncuların da kariyerleri oldukça parlak!

Hürriyet Haber
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Futbol dünyasında birçok oyuncu sahada oynadıkları futbolla ve kazandıkları başarılarla dikkatleri çekerken, bir o kadar da çok forma şansı bulamayan oyuncularında kariyerleri başarılarla dolu.

Hürriyet Haber
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Çok süre alamamasına rağmen genelde yedek kulübesine mahkum kalan oyuncular takımlarının başarıları ile yüzleri gülüyor.

Hürriyet Haber
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İşte pek bir şey yapmadan kupa koleksiyonu sahibi futbolculardan oluşan en iyi 11...

Hürriyet Haber
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Kaleci, Zeljko Kalac

Milan, 2007 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Hürriyet Haber
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Sağ Bek: Efe Ambrose

Celtic ile 4 İskoçya Şampiyonluğu

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Stoper: Martin Caceres

Barcelona ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

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Stoper: Jonathan Zebina

Juventus ile birçok kupa

Hürriyet Haber
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Sol bek: Edson Braafheid

2010 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Dünya kupası finali tecrübesi

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Orta saha: McDonald Mariga

Inter'de lig şampiyonluğu, kupa şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

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Orta saha: Raul Meireles

Chelsea'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.

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Orta saha: Anderson

United ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

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Sağ açık: Lucas Vazquez

Real ile Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları

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Sol açık: Jeremy Aliadiere

Arsenal'ın namağlup bitirdiği şampiyonluk sezonu

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Forvet: Javier Portillo

Los Galacticos döneminde Beckham, Figo ve Roberto Carlos gibi islmlerle kupa aldı. 1 Devler Ligi ve ve La Liga. (Sporx)

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