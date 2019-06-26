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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
26 Haziran 2019 - 14:10,

İmzaya damgasını vurdu! Transfer...

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

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1/32

Bir imza töreninde ise ilginç bir an yaşandı.

2/32

Norveçli güzel Pedersen daha önce TT Stadyumu'nda Galatasaray maçları izlemişti.

3/32

Pedersen, Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in yakın arkadaşı...

4/32İŞTE SÜPER LİGDE BİTEN TRANSFERLER, RESMİ İMZALAR

İŞTE SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER, RESMİ İMZALAR

5/32FREDRIK GULBRANDSEN

FREDRIK GULBRANDSEN

Salzburg - Başakşehir

Gulbrandsen'i imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen yalnız bırakmadı.

6/32PIERRE-YVES POLAMAT

PIERRE-YVES POLAMAT

Saint-Etienne - Gençlerbirliği

7/32APPINDANGOYE

APPINDANGOYE

Ümraniyespor - Sivasspor

8/32MAME BABA

MAME BABA

Ajman Club - Kasımpaşa

9/32ADIS JAHOVIC

ADIS JAHOVIC

Konyaspor -Yeni Malatyaspor

10/32MURAT SAĞLAM

MURAT SAĞLAM

Wolfsburg II - Fenerbahçe

11/32AZIZ BEHICH

AZIZ BEHICH

PSV - Medipol Başakşehir

12/32SALİH KAVRAZLI

SALİH KAVRAZLI

Altınordu - Trabzonspor

13/32ATAKAN GÜNDÜZ

ATAKAN GÜNDÜZ

Altınordu - Trabzonspor

14/32FIRATCAN ÜZÜM

FIRATCAN ÜZÜM

Eskişehirspor - Trabzonspor

15/32AATIF CHAHECHOUHE

AATIF CHAHECHOUHE

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

16/32TIAGO LOPES

TIAGO LOPES

Kayserispor - Denizlispor

17/32MAMADOU SAMASSA

MAMADOU SAMASSA

Troyes - Sivasspor

18/32CRISTIAN SAPUNARU

CRISTIAN SAPUNARU

Kayserispor - Denizlispor

19/32RIAD BAJIC

RIAD BAJIC

Udinese - Konyaspor

20/32ANASTASIOS BAKASETAS

ANASTASIOS BAKASETAS

AEK - Alanyaspor

21/32JORGE FERNANDES

JORGE FERNANDES

Porto - Kasımpaşa

22/32ADEM LJAJIC

ADEM LJAJIC

Torino - Beşiktaş

23/32BERNARD MENSAH

BERNARD MENSAH

Atletico Madrid - Kayserispor

24/32JOSE MARAFONA

JOSE MARAFONA

Braga - Alanyaspor

25/32FATİH ÖZTÜRK

FATİH ÖZTÜRK

Akhisarspor - Kasımpaşa

26/32TAYFUR BİNGOL

TAYFUR BİNGOL

Göztepe - Alanyaspor

27/32MURAT PALULİ

MURAT PALULİ

Hatayspor - Göztepe

28/32

YUSUF SARI - Marsilya - Trabzonspor

29/32TOLGAHAN ACAR

TOLGAHAN ACAR

Sivasspor - Akhisarspor

30/32RODALLEGA

RODALLEGA

Trabzonspor - Denizlispor

31/32

Denizlispor'un yeni golcüsü Hugo Rodallega, Ege ekibinin taraftarları için bir video yayınladı...

32/32

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