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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
26 Haziran 2019 - 14:10,

İmzalar peş peşe geliyor! Süper Lig...

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminde atılan tüm imzalar...

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1/34

İşte Süper Lig'de gerçekleşen transferler...

2/34FREDRIK GULBRANDSEN

FREDRIK GULBRANDSEN

Salzburg - Başakşehir

Gulbrandsen'i imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen yalnız bırakmadı.

3/34

Bir imza töreninde ise ilginç bir an yaşandı.

4/34

Norveçli güzel Pedersen daha önce TT Stadyumu'nda Galatasaray maçları izlemişti.

5/34

Pedersen, Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in yakın arkadaşı...

6/34İŞTE SÜPER LİGDE BİTEN TRANSFERLER, RESMİ İMZALAR

İŞTE SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER, RESMİ İMZALAR

7/34PIERRE-YVES POLAMAT

PIERRE-YVES POLAMAT

Saint-Etienne - Gençlerbirliği

8/34APPINDANGOYE

APPINDANGOYE

Ümraniyespor - Sivasspor

9/34MAME BABA

MAME BABA

Ajman Club - Kasımpaşa

10/34ADIS JAHOVIC

ADIS JAHOVIC

Konyaspor -Yeni Malatyaspor

11/34MURAT SAĞLAM

MURAT SAĞLAM

Wolfsburg II - Fenerbahçe

12/34AZIZ BEHICH

AZIZ BEHICH

PSV - Medipol Başakşehir

13/34SALİH KAVRAZLI

SALİH KAVRAZLI

Altınordu - Trabzonspor

14/34ATAKAN GÜNDÜZ

ATAKAN GÜNDÜZ

Altınordu - Trabzonspor

15/34FIRATCAN ÜZÜM

FIRATCAN ÜZÜM

Eskişehirspor - Trabzonspor

16/34AATIF CHAHECHOUHE

AATIF CHAHECHOUHE

Çaykur Rizespor - Antalyaspor

17/34TIAGO LOPES

TIAGO LOPES

Kayserispor - Denizlispor

18/34MAMADOU SAMASSA

MAMADOU SAMASSA

Troyes - Sivasspor

19/34CRISTIAN SAPUNARU

CRISTIAN SAPUNARU

Kayserispor - Denizlispor

20/34RIAD BAJIC

RIAD BAJIC

Udinese - Konyaspor

21/34ANASTASIOS BAKASETAS

ANASTASIOS BAKASETAS

AEK - Alanyaspor

22/34JORGE FERNANDES

JORGE FERNANDES

Porto - Kasımpaşa

23/34ADEM LJAJIC

ADEM LJAJIC

Torino - Beşiktaş

24/34BERNARD MENSAH

BERNARD MENSAH

Atletico Madrid - Kayserispor

25/34JOSE MARAFONA

JOSE MARAFONA

Braga - Alanyaspor

26/34FATİH ÖZTÜRK

FATİH ÖZTÜRK

Akhisarspor - Kasımpaşa

27/34TAYFUR BİNGOL

TAYFUR BİNGOL

Göztepe - Alanyaspor

28/34MURAT PALULİ

MURAT PALULİ

Hatayspor - Göztepe

29/34

YUSUF SARI - Marsilya - Trabzonspor

30/34TOLGAHAN ACAR

TOLGAHAN ACAR

Sivasspor - Akhisarspor

31/34RODALLEGA

RODALLEGA

Trabzonspor - Denizlispor

32/34

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde kaleci Fabien Farnolle ile yeniden anlaştı.

33/34

Denizlispor'un yeni golcüsü Hugo Rodallega, Ege ekibinin taraftarları için bir video yayınladı...

34/34

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