İmza üstüne imza! 4 bölgeye...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray stoper ve forvet bölgelerine önemli takviyeler yapmak üzere...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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İşte detaylar
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Savunmaya lider özelliği olan bir stoper arayışında olan Galatasaray Vermaelen için Barcelona ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Gomis’e alternatif için eski Akhisarsporlu Niasse’nin adı ön plana çıktı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Şampiyonlar Ligi’nde başarı adına teknik direktör FatihTerim’in istediği takviyeleri yapmak isteyen Galatasaray’da geçen sezon kiralık oynayan Jason Denayer’i bu sezon bonservisiyle almak isteyen yönetim, bu oyuncunun Lyon’a gitmesi üzerine Thomas Vermaelen üzerinde yoğunlaştı. Barcelona Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve ayrılmaya hazırlanan Belçikalı stoper de Cim Bom’a yeşil ışık yaktı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Barcelona bu futbolcunun bonservisiyle transfer olmasına onay verirken, 32 yaşındaki oyuncuyla da görüşmeler olumlu seyrediyor. Bununla beraber UEFA’nın kısıtları nedeniyle transferde hesaplı hareket etmek zorunda olan sarı kırmızılı yönetim, teknik direktöründen son onay gelirse daha somut adımlar atacak. Forvette ise arayışlar sürerken Gomis’in yerine Oumar Niasse’nin adı ön plana çıktı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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Fatih Terim’in pres ve son vuruş gücü yüksek bir forvet istediği, Senegalli oyuncunun transferine onay verdiği ifade edildi. Galatasaray’ın Niasse’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak, İngiliz ekibinin ise bonservisi ile vermek istediği belirtildi. G.Saray’a Beşiktaş’ın eski forveti Mario Gomez de önerilse de Fatih Terim bu isme veto verdi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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NDIAYE BUGÜN İMZALIYOR
Galatasaray’ın kiralamak istediği Badou Ndiaye bugün İstanbul’a gelecek. Stoke City ile anlaşan Cim Bom, Senegalli oyuncunun menajeri ile de pürüzleri aştı. Resmi imzaların bugün atılması bekleniyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Arşiv
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SOLA YA UMUT YA DA ÖMER
Carole’ün ayrılığı sonrasında Nagatomo’ya alternatif sol bek arayışında olan G.Saray’ın gündeminde iki isim var. Yönetim Umut Meraş ya da Ömer Bayram ikilisinden birini kadrosuna katmak için çalışmalara başladı