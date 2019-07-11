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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11 Temmuz 2019 - 00:05,

İmza töreninde korkutan anlar! Bir anda fenalaştı...

Real Madrid'in yeni transferi Eder Militao, kendisi için düzenlenen imza töreninde fenalık geçirdi.

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İşte detaylar...

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İspanyol devi Real Madrid'in 50 milyon euro bonservis vererek kadrosuna kattığı Eder Militao, bugün düzenlenen imza töreninde zor anlar yaşadı.

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Real Madrid'in Portekiz ekibi Porto'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı için tören düzünlendi.

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Eflatun-beyazlılarda Fransız teknik adam Zidane'ın ilk transferi olan Eder Militao, basının karşısına çıktı.

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21 yaşındaki genç stoper, imza töreninde rahatsızlık geçirirken, izleyenler korku dolu anlar yaşadı.

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Militao, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada aniden fenalaştı.

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Bir süre başını tutan Militao, duruma idare etmeye çalışsa da sağlığı daha da kötüye gitti.

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Başının döndüğünü söyleyen genç yıldız, daha fazla dayanamadı ve töreni erkenden terk etmek zorunda kaldı.

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Real Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Militao'nın aşırı sıcaklardan etkilendiği belirtildi.

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İşte o anlar...

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