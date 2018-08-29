İmza töreninde dikkat çeken detay! Ali Koç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe’de yeni transferlerden Michael Frey ve Diego Reyes için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, her iki transferin de kalıcı olduklarını ifade ederek, “Her ikisi de çok genç, çok değerlenecek iki isim. Haftalardır takıma katılmaları için çalışmalar yapıyoruz. Takıma katıldıkları için çok mutluyuz” dedi.
Foto: Süleyman ARAT
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“Reyes’in sakatlık haberlerine şaşırdım”
Diego hakkında çıkan yalan haberlerin sayısından dolayı çok şaşırdığını söyleyen Comolli, “2015-2016 sezonunda Sociedad'ta oynarken toplam 38 maçın 31'inde yer almış, 2016-2017 sezonunda Espanyol takımında 38 maçın 34'ünde yer aldığını görebiliriz. Bu arada kalan 3-4 maçlık boşluk sebebi de Espanyol'un transferde geç kalmış olmasıdır. 2017-2018 sezonunda Porto'da yaptıklarına bakacak olursak toplam 48 maçın 47'sinde yer aldığını görebiliriz. Diego'nun sakat olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.
Foto: Süleyman ARAT
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Diego Reyes: “Burada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum”
Fenerbahçe'de olduğunu için mutluluk ve gurur duyduğunu dile getiren Diego Reyes, “Cocu beni Dünya Kupası'ndan önce PSV’ye istemişti. Kısmet Fenerbahçe’ye oldu. Serbest oyuncuydum benim için en doğru yerin Fenerbahçe olduğunu biliyordum ve istediğim gerçekleştiği için çok mutluyum. Yanlış haberlerin nereden geldiğini bilmiyorum. Porto ile sözleşme yenilememe sebebim benim istememiş olmamdı. Mutlu olacağım, başarılı olacağım bir yerde oynamak istedim ve o yüzden buraya geldim. Porto'da bana görev verildiğinde oynuyordum. Oynamama sebebim hocanın tercihiydi. Avrupa'dan Meksika'dan çok teklif geldi ama ben Fenerbahçe’yi tercih ettim. Çünkü burası oynamak istediğim tek kulüp. Fizik olarak kendimi hazır hissediyorum. Tamamen hazır olduğumu söyleyebilirim ama ilk 11'de ne zaman yer alacağımı hoca belirleyecek. İki pozisyonda da oynayabiliyorum, kendimi rahat hissediyorum. Bunun kararını zaman içinde hoca verecek. En çok istediğim şey bu takımla bu sene şampiyonluğu yaşamak” ifadelerini kullandı.
Foto: Süleyman ARAT
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Michael Frey: “Diğer forvetlerden çok şey öğreneceğim”
Michael Frey de transferinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Diğer santrforlar çok yetenekli, kariyerlerine saygı duyduğum isimler. Onlardan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Geçen sene çok gol attım. Çok koşan, savaşan, takım için mücadele eden bir santrforum. Çok yönlü bir oyuncuyum. Çift, tek santrfor oynadığım oldu. Santrfor arkasında da oldu. Hangi rolde oynayacağımın kararını hoca verecektir. Fenerbahçe çok büyük ve güzel bir kulüp. Avrupa’da da bilinen bir kulüp. Buraya gelmemdeki en büyük sebep mücadeleyi seviyor olmam. Uyandığım her gün elimden geleni yapacağım. Hep beraber burada neler yapacağımı göreceğiz” şeklinde konuştu.
Foto: Süleyman ARAT
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İmza töreninde alışıldığın aksine başkan Ali Koç kürsüde değil, gazetecilerin bulunduğu yerin arkasında basın toplantısını takip etti. Kürsüde futbolcular, tercüman ve sportif direktör Comolli hazır bulundu.
Foto: Süleyman ARAT
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Ali Koç basın toplantısı boyunca durgun haliyle dikkat çekti. Koç'un moralinin bozuk olduğu gözlemlendi.
Foto: Süleyman ARAT
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Demeç vermeden toplantıyı izleyen Koç'un takımın kötü gidişinden ve son günlerde yaşanan spekülasyonlardan müteessir olduğu ifade ediliyor.