İmparatorun bir rüyası var

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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TRANSFER yapılmasını bekleyen Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim’i, altyapı oyuncuları sevindirdi. Tecrübeli çalıştırıcının yurtdışı kampına götürdüğü 10 genç futbolcu, beklenenden daha iyi performans gösterirken, İmparator 3 oyuncuyu A takım kadrosuna almayı kararlaştırdı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL - Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL - Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kaleci İsmail Çipe, Yunus Akgün ve Ozan Kabak hem Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya hem de Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilecek kadrolarda yer alacak. Kamp süresince altyapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, gençlerle ilgili çok önemli bir hayali olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL - Hürriyet Arşiv
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Biz her yıl altyapıdan bir futbolcu çıkarıp A takıma kazandırırsak Galatasaray için muhteşem olur. Bunun çalışıyorum. Hedefim bu. Galatasaray için en güzeli futbolcu yetiştirmek. Zaten kulübümüzün geleneklerinde de bu var. Galatasaray her zaman altyapısından önemli oyuncular yetiştirip Türk futboluna armağan etmiştir.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL - Hürriyet Arşiv
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Bu, aynı zamanda UEFA’nın getirdiği kısıtlamalar karşısında kulübü rahatlatır. Bu çocukların gözünde o ışık var. Hepsinin kamp süresince ellerinden gelen çabayı gösterdiğini görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Onlar için burada olmak, şans bulmak, antrenmanlara çıkmak çok önemli. Oynadıkça daha da iyi olacaklar, göreceksiniz.”
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL - Hürriyet Arşiv
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ALT yapı oyuncularıyla özel olarak ilgilenen Fatih Terim, önceki gün Atina Havalimanı’nda gençlere ders niteliğinde bir öğüt verdi. Genç futbolcuların pasaport kuyruğunda hızlıca hareket edip öne geçmeye çalıştığını gören Terim, “Bırakın, önce ağabeyleriniz geçsin. Siz geçecekseniz onları sahada geçin. O formayı giyme hakkını alın, ondan sonra bu sırada da öne geçin” diye konuştu
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL - Hürriyet Arşiv
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Alt yapıya verdiği önemle bilinen Terim’in bu sözleri, genç oyuncular için adeta bir öğüt oldu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Adem KABAYEL - Hürriyet Arşiv