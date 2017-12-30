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Futbol

İmparator ilk onları gönderdi! 3 isim yolcu...

Galatasaray'da yaprak dökümü başladı... Fatih Terim kadroyu temizleme kararı aldı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yeni transferleri yapmadan önce kadroda indirime gidecek olan Galatasaray'da yolcular belirlendi. Fatih Terim üç ismin biletini keserken bu oyunculara teşekkür edildi... İşte, o isimler...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaleci Carrasso, Emrah ve Tarık’la yollar ayrılacak. Takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Yeni sol beke yer açmak için öncelikle kaleci Cedric Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başında bonservisi elinde olduğu için kadroya katılan Fransız file bekçisi garanti 600 bin euro'ya imza atmıştı. Yarı parasını alan Carrasso ile anlaşılarak yollar ayrılacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'in olumsuz rapor verdiği Emrah Başsan ile Tarık Çamdal'dan da kulüp bulmaları istendi. İki oyuncunun 1.5'ar yıl daha sözleşmeleri var.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Talipleri olan Emrah'ın sorun çıkarması beklenmiyor. Ancak Tarık'ın Galatasaray'dan aldığı yüksek ücret nedeniyle sıkıntı yaşanabileceği ifade edildi. (Fotomaç)

Fatih TerimGalatasarayTransfer HaberleriyolcularTarık ÇamdalCarrussoEmrah Başsan

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