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İmparator ilk onları gönderdi! 3 isim yolcu...
Futbol
İmparator ilk onları gönderdi! 3 isim yolcu...
Galatasaray
'da yaprak dökümü başladı...
Fatih Terim
kadroyu temizleme kararı aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
30.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 09:07
Kaynak: Hürriyet Arşiv
30.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 09:07
1 / 5
Yeni transferleri yapmadan önce kadroda indirime gidecek olan Galatasaray'da yolcular belirlendi. Fatih Terim üç ismin biletini keserken bu oyunculara teşekkür edildi... İşte, o isimler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
30.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 09:07
2 / 5
Kaleci Carrasso, Emrah ve Tarık’la yollar ayrılacak. Takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Yeni sol beke yer açmak için öncelikle kaleci Cedric Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
30.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 09:07
3 / 5
Sezon başında bonservisi elinde olduğu için kadroya katılan Fransız file bekçisi garanti 600 bin euro'ya imza atmıştı. Yarı parasını alan Carrasso ile anlaşılarak yollar ayrılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
30.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 09:07
4 / 5
Fatih Terim'in olumsuz rapor verdiği Emrah Başsan ile Tarık Çamdal'dan da kulüp bulmaları istendi. İki oyuncunun 1.5'ar yıl daha sözleşmeleri var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
30.12.2017 - 09:07
SON GÜNCELLEME
30.12.2017 - 09:07
5 / 5
Talipleri olan Emrah'ın sorun çıkarması beklenmiyor. Ancak Tarık'ın Galatasaray'dan aldığı yüksek ücret nedeniyle sıkıntı yaşanabileceği ifade edildi. (Fotomaç)
Fatih Terim
Galatasaray
Transfer Haberleri
yolcular
Tarık Çamdal
Carrusso
Emrah Başsan
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