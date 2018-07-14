İmparator 5 transferi açıkladı! İşte o liste...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem lig hem Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayu hedeflerken, 5 transfer daha yapmak istediklerini söyledi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'in istediği "5 transfer" için en güçlü adaylar kimler? İşte Fatih Terim'in "5 transfer" için listesinde bulunan yıldızlarla dolu o aday listesi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DENAYER - Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Jason Denayer'i kadrosunda tutmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım öncelikle Belçikalı oyuncuyu kiralamak istiyor ancak City'nin oyuncuyu kiralamak istememesi nedeniyle bonservis pazarlıkları devam ediyor. City'nin yüksek bonservis istemesi halinde Galatasaray diğer alternatiflere yönelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERCE KARDEŞLER - Fatih Terim ve Abdurahim Albayrak daha önce yaptıkları açıklamalarda da bir Türk kaleci istediklerini dile getirmişti. Bu bölge için Karabükspor'dan Çağlar Akbaba ve Altınordu'dan Erce Kardeşler isimleri ön plana çıkıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ÖMER TOPRAK - Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Dortmund forması giyen Ömer Toprak için sarı-kırmızılılar nabız yoklamaya devam ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KURT ZOUMA- Bonservisi Chelsea'de olan ve Chelsea'de düzenli forma şansı bulamadığı için geçen sezonu Stoke City'de kiralık geçiren Kurt Zouma da listenin başındaki isimler arasnda yer alıyor. Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuma katmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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YERRY MİNA - Fatih Terim'in ilgilendiklerini açıkladığı ender isimlerden Yerry Mina, özellikle Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çekti. Barcelona'nın Mina'yı elden çıkarmak istediği biliniyor ancak Kolombiyalı oyuncunun talip sayısının çokluğu bu transferin kolay olmadığını gösteriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KAMİL GLİK - Monaco'dan ayrılması muhtemel olan Kamil Glik de Galatasaray'ın listesinde yer alıyor. Oyunu ile ilgilenen birçok takım bulunurken, Monaco'nun kiralamaa sıcak bakmaması halinde bu transferin bonservisle gerçekleşme ihtimalinin düşük olarak görünüyor. Glik'in menajeri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Polonyalı oyuncu ile ilgilenen kulüpler olduğunu ve bir ayrılık yaşanabileceğini belirtmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BENNACER - Galatasaray ile adı sürpriz bir şekilde anılmaya başlayan Empoli'nin genç orta saha oyuncusu Bennacer için de nabız yoklamalar devam ediyor. Ancak Empoli'nin geçen sezon takımın Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynayan Bennacer'i düşük bir bedelle elden çıkarması da beklenmiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BADOU NDİAYE - Sezon ortasında Stoke City'e giden ancak takımı küme düşen Badou Ndiaye, Fatih Terim'in orta saha için düşündüğü ilk hedef. Abdurrahim Albayrak'ın da daha önce ilgilendiklerini açıkladıığ Ndiaye için Galatasaray, kulübü Stoke City ile ciddi şekilde görüşmelerini sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NURİ ŞAHİN - Fatih Terim'in orta saha için düşündüğü Türk oyunculardan Nuri Şahin'in Alman basınında yer alan haberlere göre Dortmund'dan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım da Nuri Şahin'i isteyen kulüpler arasında ilk sırada yer alıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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IMBULA - Galatasaray'ın gündemine geçtiğimiz sezonda da gelen Imbula için sarı-kırmızılı takım beklemde... Geçen sezonu Toulouse'da geçiren ve Stoke City düştüğü için ayrılmaya sıcak bakan Imbula için Galatasaray öncelik verdiği Ndiaye'nin durumunu bekleyecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir santrfor ve hücuma dönük bir kanat daha almayı planlayan Galatasaray'da bu bölge için aday sayısı bir hayli fazla... Kasımpaşa'dan Trezguet hücuma dönük bir forvet olarak listenin başında yer alırken, Shinji Kagawa, Oumar Niasse, Joel Cambpell, Milik, Elmander'in önerdiği Sander Svendsen, Ümit Davala ve Necati Ateş'in takip ettiği Runar Espejord da listede bulunan isimlerden... İşte Galatasaray'ın hücum bölgesi için öne çıkan adayları...