İlkay Gündoğan'ın sır aşkı ortaya çıktı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Manchester City’nin yıldızı oyuncusu İlkay Gündoğan’ın sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı. 27 yaşındaki yıldız, 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu söyleniyor. İşte detaylar...
Fotoğraflar: İnstagram
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Fotoğraflar: İnstagram
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İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, yeşil sahalardaki başarısını aşk hayatına da taşıdı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gündoğan, son dönemdeki performansıyla hepimizin gururu oldu. 27 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın birkaç aydır aşk hayatında da son derece mutlu olduğu ortaya çıktı.
Fotoğraflar: İnstagram
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Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Gündoğan, gönlünü 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan gurbetçi yıldız ile güzel manken, Gündoğan'ın yoğun temposundan fırsat buldukça sık sık Dubai'de buluşuyor. Son olarak Şubat'ın ilk haftasında birlikte Dubai'de tatilde olan genç çift, sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmaktan kaçındı...
Fotoğraflar: İnstagram
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Ukraynalı model, sosyal medyada isim vermeden İlkay Gündoğan'a olan aşkını ise ilan etti. Kendisine gelen güllerin fotoğrafını paylaşan Catherine Ramos, bu karenin altına 'GN' yazarak aşkının soyadına gönderme yaptı..
Fotoğraflar: İnstagram
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Ukraynalı model, "2017, benim için çok farklı bir yıl oldu. Biri hayatımdan çıktı ve biri de hayatıma sonsuza dek kalmak için girdi" diyerek İlkay Gündoğan'la ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin de sinyalini verdi.
Fotoğraflar: İnstagram
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26 yaşındaki Ukraynalı güzel, dünyaca ünlü birçok markanın modelliğini yapıyor. Ramos, Rusça'nın yanı sıra İngilizce ve İspanyolca biliyor. (İnternethaber)