İlkay Gündoğan'dan cömert hediye

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, bir kez daha aile ve memleket sevdasını konuşturdu.
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Daha önce memleketi Balıkesir'in Dursunbey Belediyesi'ne engelli taşıma aracı hediye eden ve buraya yatırımlar yapan yıldız futbolcu, bu kez ailesi için kesenin ağzını açtı.
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28 yaşındaki İlkay Gündoğan, ligin bitmesiyle soluğu Türkiye'de aldı..
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DEDESİNİN ELİNİ ÖPTÜ
Birkaç gün İstanbul'da kalan yıldız futbolcu, ardından Balıkesir'deki ailesinin yanına gitti.
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Başta dedesi olmak üzere tüm aile fertleriyle tek tek hasret gideren İlkay Gündoğan, Ramazan Bayramı öncesinde de onlara güzel bir jest yaptı.
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Yıldız futbolcu, ailesi için geniş bir zeytinlik alan ve villa satın aldı. Cebinden yaklaşık 5 milyon lira çıktığı öğrenilen Gündoğan, bu armağanıyla da tüm aile fertlerini mutluluktan havalara uçurdu.
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İlkay Gündoğan'ın ailesine aldığı zeytinlik alan ile evin ise Ayvalık'a yakın olduğu öğrenildi.
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Gündoğan, zeytinlik sayesinde hem ailesinin doğayla baş başa olmasını sağlayacak hem de aile fertleri için de bir gelir kapısı yaratmış olacak....
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'AİLE, HER ŞEYDEN ÖNEMLİDİR'
Öte yandan yılda 6.6 milyon euro yani yaklaşık 45 milyon TL kazanan yıldız futbolcu, önceki gün gittiği Dursunbey'de de birçok aileye erzak yardımı yaparak yüzleri güldürdü.
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Şimdiden ailesiyle bayramlaşan İlkay Gündoğan, Balıkesir'de dedesi ve akrabalarıyla çektirdiği fotoğrafları "Aile, hayattaki her şeyden önemlidir" diyerek Instagram'da paylaştı
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Balıkesir'den tekrar İstanbul'a dönen yıldız futbolcu, takımının şampiyon olmasını kutlamak için de soluğu sık sık gittiği Dubai'de aldı..
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İlkay Gündoğan takımı Manchester City'nin deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 4-1 yendiği maçta harika bir frikik golüne imza atmıştı...