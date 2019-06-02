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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02 Haziran 2019 - 09:46,

İlkay Gündoğan'a büyük sürpriz! 5 milyar dolarlık adamdan...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, sezonu başarıyla tamamladı.

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Sezonun sona ermesiyle tatile çıkan yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde soluğu memleketi Balıkesir'de aldı.

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Yıldız oyuncu burada ailesine büyük bir jest yaptı. Geniş bir zeytinlik ve ev aldı.

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Yıldız futbolcunun cebinden yaklaşık 5 milyon lira çıktığı öğrenildi.

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Öte yandan yılda 6.6 milyon euro yani yaklaşık 45 milyon TL kazanan yıldız futbolcu, önceki gün gittiği Balıkesir Dursunbey'de de birçok aileye erzak yardımı yaparak yüzleri güldürdü.

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Gündoğan daha sonra uçağa atlayıp, Dubai tatiline çıktı. Burada güzel havanın ve denizin tadını çıkarttı.

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Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına da "Dubai her zaman iyi bir seçim" yorumunu yaptı.

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Bu kareyi gören Dubai Prensi Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, hemen hayranı olduğu Gündoğan'ı aradı.

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Dünyanın en zengin bekarlarından biri olan Maktoum, başarılı oyuncuyu ultra lüks evinde ağırladı.

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Gündoğan'a geleneksel yemeklerden tattırdı. Ardından Gündoğan'ı harasına götürüp, pahalı Arap ve İngiliz atlarıyla tanıştırdı.

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Kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan yıldız oyuncu da Instagram'da yaptığı paylaşımda Prens Maktoum'a teşekkür etti.

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5 milyar dolarlık serveti olduğu konuşulan Prens Al Maktoum, İlkay Gündoğan'ın çıktığı her mücadeleyi büyük bir heyecanla takip ediyor. Zaman zaman da İngiltere'ye uçup, maçları statta izliyor.

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İlkay Gündoğan'ı dostlarıyla tanıştıran Maktoum, hayırsever yönüyle de tanınıyor. Bayramlarda yoksulların borçlarını ödüyor. Çocukların eğitim masraflarını karşılıyor.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında karar verdi.

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Manchester City ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayamayan İlkay'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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İngiliz ekibi 2020'de sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ı bedelsiz olarak kaybetme riskine rağmen gelecek sezon takımda tutmamaya karar verdi.

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İlkay Gündoğan, bu sezon takımının Premier Lig şampiyonu olmasında büyük rol oynayarak, forma giydiği 50 resmi müsabakada 6 gol atıp 8 de asist yaptı.

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İlkay Gündoğan 3 sezondur Manchester City forması giyiyor...

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