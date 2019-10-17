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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17 Ekim 2019 - 07:33,

İlkay Gündoğan için flaş açıklama! Asker selamı...

Almanya'da büyük tartışma...

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Milli maç sonrasında İlkay Gündoğan'ın yaptığı hareket Almanya'da gündeme oturdu.

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İlkay Gündoğan, Cenk Tosun'un paylaşımını önce beğenmiş ardından da geri çekmişti.

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Almanya'da topa giren isim bu kez Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke oldu.

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2011-2016 yılları arasında Borussia Dortmund formalarını terleten İlkay hakkında konuşan Watzke, eski oyuncuları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5Watzkenin gündem olan sözleri şöyle;

Watzke'nin gündem olan sözleri şöyle;

"İlkay 'Asker Selamı' vermedi, yalnızca bir paylaşımı beğendi. Onu iyi tanıyorum. Kendisi milliyetçi eğilimleri olan bir çocuk değil."

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"Cenk Tosun İlkay'ın yakın arkadaşı. Hatta ikisi İngiltere'de bir süre birlikte yaşadılar. Fotoğrafı gördüğünde sadece gol nedeniyle mutlu olmuştur."

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"Zaten beğenisini de hemen geri çekti. Büyütülecek bir şey yok"

8İLKAY NE DEDİ

İLKAY NE DEDİ?

Paylaşımını geri çeken İlkay ise bu durumla ilgili "Siyasi olacağını düşündüğüm için hemen beğeniyi geri çektim." dedi.

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Emre Can ise "Ben içeriğinde ne olduğuna dikkat etmeden beğendim. Ben barışçıl bir insanım." ifadelerini kullandı.

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