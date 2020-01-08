İlk yarının 'en'leri! Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Ali Koç...
Süper Lig’de ilk devre biterken, hafızalara kazınanlar maçlar değil, yaptıkları ‘hareketlerle’ futbolculara yer bırakmayan kulüp başkanları ve yöneticiler oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor Arena Özel / Tahir KUM | Ligin ilk yarısı bitti... Peki ya hafızalarımızda ne kaldı? İlk yarıyı şöyle bir gözünüzün önünden geçirip düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey ne, Sivasspor’un muhteşem gösterisinden başka?..
2
Hafızalarınıza kazınanlar, unutulmaz maçlar mı? Yoksa?.. Yoksa, yaptıkları ‘hareketlerle’ ‘o müthiş maçlara, gollere, futbolculara (!)’ yer bırakmayan, gündemi belirleyen ‘takımların gizli golcüleri’ mi?
3
Hani o, futbolumuza ‘kin, nefret, öfke ve tehdit’ tohumları eken ve yıllardır buradan yeşeren bitkilerle beslenmemize neden olan (!) kulüp başkanları ve yöneticileri mi? Ne yazık ki her sezon olduğu gibi bu sezon da ‘hafızalarımızda kalan’ yine onların takımları adına yaptıkları malum ‘hareketler...
4
Tıpkı geçmiş sezonlarda olduğu gibi. Bazıları gol oldu, takımına puan getirdi... Bazıları gol olmasa da camiaları adına ‘hareket’ güzeldi... Keza spor programlarında da spor sayfalarında da yine takımların golcülerinden çok, onlar başroldeydi.
5
Haliyle, “İlk yarıda ne oldu?” dediğimizde aklımıza gelen ‘ilk’leri sizler için derleyelim istedik. Bakın ilk yarı adına hafızalarımızda ne kalmış...İŞTE iLK YARIDA HAFIZAMIZA KAZINANLAR!
6
"Futbol dışı işler oluyor, bize karşı profesyonel hamleler yapılıyor, bu maçı tarihe not düşün." (Fatih Terim)
7
“Onların (G.Saray) fıtratında bu var zaten. Bir insanın (Fatih Terim) sicili nasıl bu kadar bozuk olabiliyor, onu konuşmak lâzım.” (Ali Koç)