MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİlk yarının 'en'leri! Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Ali Koç...
GeriFutbol İlk yarının 'en'leri! Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Ali Koç...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 09:24, /

İlk yarının 'en'leri! Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Ali Koç...

Süper Lig’de ilk devre biterken, hafızalara kazınanlar maçlar değil, yaptıkları ‘hareketlerle’ futbolculara yer bırakmayan kulüp başkanları ve yöneticiler oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Spor Arena Özel / Tahir KUM | Ligin ilk yarısı bitti... Peki ya hafızalarımızda ne kaldı? İlk yarıyı şöyle bir gözünüzün önünden geçirip düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen şey ne, Sivasspor’un muhteşem gösterisinden başka?..

2

Hafızalarınıza kazınanlar, unutulmaz maçlar mı? Yoksa?.. Yoksa, yaptıkları ‘hareketlerle’ ‘o müthiş maçlara, gollere, futbolculara (!)’ yer bırakmayan, gündemi belirleyen ‘takımların gizli golcüleri’ mi?

3

Hani o, futbolumuza ‘kin, nefret, öfke ve tehdit’ tohumları eken ve yıllardır buradan yeşeren bitkilerle beslenmemize neden olan (!) kulüp başkanları ve yöneticileri mi? Ne yazık ki her sezon olduğu gibi bu sezon da ‘hafızalarımızda kalan’ yine onların takımları adına yaptıkları malum ‘hareketler...

4

Tıpkı geçmiş sezonlarda olduğu gibi. Bazıları gol oldu, takımına puan getirdi... Bazıları gol olmasa da camiaları adına ‘hareket’ güzeldi... Keza spor programlarında da spor sayfalarında da yine takımların golcülerinden çok, onlar başroldeydi.

5

Haliyle, “İlk yarıda ne oldu?” dediğimizde aklımıza gelen ‘ilk’leri sizler için derleyelim istedik. Bakın ilk yarı adına hafızalarımızda ne kalmış...İŞTE iLK YARIDA HAFIZAMIZA KAZINANLAR!

6

"Futbol dışı işler oluyor, bize karşı profesyonel hamleler yapılıyor, bu maçı tarihe not düşün." (Fatih Terim)

7

“Onların (G.Saray) fıtratında bu var zaten. Bir insanın (Fatih Terim) sicili nasıl bu kadar bozuk olabiliyor, onu konuşmak lâzım.” (Ali Koç)

8

“Sicilin micilin parayla, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz.” (Fatih Terim)

9

“Son günlerde bazı gazeteler Rusların Pravda gazetesi gibi. Bazılarına angaje olmuş durumdalar. Bazı spor servislerine de reklam servislerinden telefon gelmiş gibi.” (Fatih Terim)

10

"Adı mübarek, soyadı kıymetli ancak kalbi kara ve vicdanı körelmiş bir şahsın (Mustafa Öğretmenoğlu) garip uygulamaları maça damgasını vurmuştur." (Erol Bedir)

11

"19.05’te tweet atılmasını yadırgadım, TFF’ye yakıştıramadım. Bunun kasıtlı olmadığına beni kimse ikna edemez." (Mustafa Cengiz)

12

“Bugün maçı teknik direktörsüz F.Bahçe kazandı!” (Ersun Yanal)

13

“Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek!” (Fatih Terim)

14

“Atılan tweetler onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanlar zorlanacaklar.” (Semih Özsoy)

15

“Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Fatih Terim’den daha çok korunan bir hoca yoktur. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız.” (Ali Koç)

16

“Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek.” (Mustafa Cengiz)

17

“Beni yemek isteyenlerin boğazına takılırım.” (Ünal Karaman)

18

“Biz anamızın duasıyla geldik, hocanın salâsıyla gideriz. Mermiye de koşarım. Kan gölünde de boğulurum.” (Ahmet Ağaoğlu)

19

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi