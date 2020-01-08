İlk yarının 'en'leri! Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Ali Koç...

Hani o, futbolumuza ‘kin, nefret, öfke ve tehdit’ tohumları eken ve yıllardır buradan yeşeren bitkilerle beslenmemize neden olan (!) kulüp başkanları ve yöneticileri mi? Ne yazık ki her sezon olduğu gibi bu sezon da ‘hafızalarımızda kalan’ yine onların takımları adına yaptıkları malum ‘hareketler...