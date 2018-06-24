İlk transfer imzayı atıyor! Sezon açılışına katılacak...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İlk transfer imzayı atıyor! Sezon açılışına katılacak...
Futbol

İlk transfer imzayı atıyor! Sezon açılışına katılacak...

Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Son şampiyon Galatasaray, ilk imzayı attıracak. Yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan sarı kırmızılılar, yeni oyuncusunu sezon açılışına yetiştirecek. İşte detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Akhisarspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından prensip anlaşmasına varılan tecrübeli futbolcu Muğdat, salı günü kendisini 3 yıllığına Galatasaray'a bağlayacak kontrata imza atacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Muğdat, 28 Haziran Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sezon açılışında yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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28 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon TL kazanacak. Muğdat Çelik, Akhisarspor formasıyla geçen sezon 35 maça çıktı. 7 gol 9 asist üretti.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Toplamda 16 gole katkı sağlayan oyuncu, Türkiye Kupası'nda yarı finalde Galatasaray ve finalde Fenerbahçe'ye karşı 2'şer asist gerçekleştirerek, kupanın kazanmasında başrolde yer aldı. (Haber 7)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Muğdat Çeliktransfer haberleriAkhisar

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