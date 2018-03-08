İlk imzayı o atacak! Listenin tepesindeki yıldız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İlk imzayı o atacak! Listenin tepesindeki yıldız...
Şampiyonluk yarışında tekrar iddialı konuma gelen Beşiktaş'ta yönetim yeni sezon için kolları sıvadı.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Siyah beyazlılarda gözler transfere çevrildi... Takım şampiyonluk mücadelesi verirken, Fikret Orman ve yönetimi de transfer için düğmeye bastı... Listenin başında yer alan önemli yıldız ilk imzayı atacak isim olacak... İşte o detaylar...
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Beşiktaş transfer Komitesi gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı kulübün transfer Komitesi, teknik direktörü Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda yaptığı çalışmalarda öncelikle orta saha ve stopere takviye yapacak. İlk hedef Fellaini...
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Şenol Güneş’in çok yönlü oyuncu istemesi üzerine çalışmalarını sürdüren transfer komitesi listelerinin en başında yer alan Manchester United'in Belçikalı yıldızı Fellaini'yi renklerine bağlamakta kararlı.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Galatasaray'ın da bu transfer için ilgilendiği haberlerini alan ve elini çabuk tutan Beşiktaş, önümüzdeki haftalarda Fellaini için İngiltere'ye çıkarma yapacak. Bu transfer harekatını Başkan Fikret Orman bizzat yönetiyor.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Bir çok Avrupa takımının da peşinde olduğu Fellaini için kesenin ağzı da açıldı... Teknik Direktör Şenol Güneş, Belçikalı yıldızı ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Yeni sezon öncesi Fellaini'nin Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
İsmail ER / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Tosun Paşa Premier Lig'e merhaba dedi, attığı gol ilk 5'e girdi! İzlemek için videoya tıklayınız...