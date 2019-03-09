İlk görüşme sonuçsuz kaldı! 1 milyon euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuları ile görüşmelere başladı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/5
İşte detaylar...
2/5
İlk olarak Martin Linnes’le masaya oturan Galatasaray’da Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı.
3/5
Gümüş ile nikah tazelemek adına menajeri ile görüşen yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya yüzde 50’lik bir zam uygulayarak teklifini yaptı. Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garantiücret alan Sinan Gümüş’e, 1 milyon Euro önerdi.
4/5
Teklif TL bazında yapıldı
Sinan’ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro’ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Sinan Gümüş’ün, Galatasaray’ın önerdiği bu kontrat şartlarına, “Yıllardır takımda en düşük gelir elde eden futbolcuyum. Bu formayı giydiğim müddetçe de her zaman elimden geleni yaptım ve yine yapacağım. Bu kariyerimde atacağım en önemli imzalardan biri” diyerek sunulacak kontrat şartlarının daha iyi olması gerektiğini belirttiği öğrenildi.
5/5
Yurt dışına gidebilir
Galatasaray yönetimi ise Sinan’ın yeterli bulmadığı kontrat şartlarında artışa gidip gitmemeye sezon sonuna kadar geçecek süreci gözlemleyip karar verecek. 25 yaşındaki futbolcunun sergileyeceği performansa bağlı form durumuna göre, yönetim sunduğu sözleşme şartlarını revize edecek. Sinan Gümüş’ün, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak için 1 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif beklediği ve gelmemesi halinde ise futbol hayatına yurt dışında devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Sinan, bu sezon 23 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi