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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK, Foto: DepoPhotos, Hürriyet Arşiv
09 Mart 2019 - 08:30,

İlk görüşme sonuçsuz kaldı! 1 milyon euro...

Galatasaray, ara transfer döneminin ardından sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuları ile görüşmelere başladı.

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İşte detaylar...

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İlk olarak Martin Linnes’le masaya oturan Galatasaray’da Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı.

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Gümüş ile nikah tazelemek adına menajeri ile görüşen yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya yüzde 50’lik bir zam uygulayarak teklifini yaptı. Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garantiücret alan Sinan Gümüş’e, 1 milyon Euro önerdi.

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Teklif TL bazında yapıldı

Sinan’ın şu ana kadar olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro’ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Sinan Gümüş’ün, Galatasaray’ın önerdiği bu kontrat şartlarına, “Yıllardır takımda en düşük gelir elde eden futbolcuyum. Bu formayı giydiğim müddetçe de her zaman elimden geleni yaptım ve yine yapacağım. Bu kariyerimde atacağım en önemli imzalardan biri” diyerek sunulacak kontrat şartlarının daha iyi olması gerektiğini belirttiği öğrenildi.

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Yurt dışına gidebilir

Galatasaray yönetimi ise Sinan’ın yeterli bulmadığı kontrat şartlarında artışa gidip gitmemeye sezon sonuna kadar geçecek süreci gözlemleyip karar verecek. 25 yaşındaki futbolcunun sergileyeceği performansa bağlı form durumuna göre, yönetim sunduğu sözleşme şartlarını revize edecek. Sinan Gümüş’ün, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamak için 1 milyon Euro’nun üzerinde bir teklif beklediği ve gelmemesi halinde ise futbol hayatına yurt dışında devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Sinan, bu sezon 23 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi

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