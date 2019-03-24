İlk defa konuştu! Yeni başkan adayı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da mali kongrede çıkan ibrasızlık kararının ardından gözler, yeni başkan adayı olacak kişilere çevrildi.
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Mustafa Cengiz yönetimi, alınan bu kararı mahkemeye taşıma kararı aldı. Tüzük ise 30 gün içinde seçime gidilmesini yazıyor...
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İbrasızlık kararı hukuki yollarla bozulmazsa sarı-kırmızılı kulüp olağanüstü toplanarak yeni bir seçime gidecek.
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Bu sırada Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç'ın, günler öncesinde seçim çalışması yaptıklarını belirtmesi, gündemde epey ses getirdi.
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Galatasaray camiası üzerindeki ağırlığı tartışmasız olan Kıraç, mart ayının başında yaptığı açıklamada şu anda divan başkanlığını yürüten Eşref Hamamcıoğlu'nu başkanlığa ikna etmeye çalıştıklarını söylemesi sonrasında gözler bir anda bu yöne çevrildi.
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Radyospor'a konuşan Hamamcıoğlu, başkanlığa aday gösterilmesi konusunda önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalar şu şekilde:
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"Sayın Kıraç'ın beyanatını sosyal medyadan okudum. Kendi fikrini ifade etmiş; fakat beni ikna etme konusunda bir çalışma yok. Kendisi camianın çok değerli bir ismidir. Şu anda Galatasaray'da seçim zamanı değil, kulübümüzde başkanlar atama yoluyla değil; fikri ve vicdanı hür genel kurulu tarafından seçilir.
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Şu anda genel kurulunu seçtiği bir yönetimimiz var. Divan Kurulu başkanı olarak, ben tüzüğün bize verdiği yetkileri, yazılı ve yazılı olmayan kuralları göz önüne alarak kulübümüzün yönetilmesine göz kulak oluyoruz. Dolayısıyla ismimin seçim spekülasyonlarının dışında tutulmasını arzu ederim"
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BAŞKANLIĞA AÇIK KAPI
"Camiaya şu anda bana Divan Başkanlığı görevini verdi. Daha önce yönetim kurulu üyeliği görevi vermişti. Onu yaptım. Galatasaray'ın diğer kulüplerden farkı, görev verilirse bunu layıkıyla yapmaya gayret etmesidir. Camia böyle bir görevi seçim zamanında verirse, en iyisini yapmaya gayret ederiz"
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"BÜYÜK İHTİMALLE ADAY OLACAK"
Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, Eşref Hamamcıoğlu'nun yüksek ihtimalle aday olacağını şu sözlerle dile getirdi:
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Yüz milyonlarca borç ve bütçelerle yönetilen bir kulüpte "başarısızlık" eğer alkış ve naralarla noktalanıyorsa bunun 30 milyon taraftarda karşılığı var mı bu da sorgulanmalı. Galatasaray seçime gidecek, (büyük bir ihtimalle de Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu aday olacak) şampiyonluk yarışında artık en büyük rakipleri Başakşehir değil bu seçim kaosu...
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YÖNETİM TEPKİLİ
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, ibra edilmedikleri genel kurul sonrasında, “İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler” yorumunu yaparken, başkan yardımcısı Yusuf Günay ise “Organize bir grup tarafından hakarete uğradık” dedi.
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Galatasaray Kulübü’nün dün gerçekleştirdiği Genel Kurul’un yankıları büyüyerek devam ediyor. Mali Genel Kurul’da ikinci dönemi idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminde yer alan yönetici Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından ibra oylamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. İbra oylamasının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Recevik, ‘Evet’ yönünde oy kullananların sayısının daha fazla olduğu ileri sürerek, “Galatasaraylılar bu videoyu izleyin, konuşmaları dinleyin. İlk oylamada evet oyları, hayır oylarından fazlaydı. Divandakiler bunu görmezden gelip oylamayı tekrar ettirdiler” yorumunu yaptı.
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Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Savaş Özüdoğru, ibra kararı çıkmayan Genel Kurul toplantısının ardından camiaya seslendi. Her zaman Galatasaray’ın birer neferi olduklarını belirten Özüdoğru, “Galatasaray camiası bu sayıları unutmasın...358-331. Alnımız ak. Galatasaray’ın bir kuruşuna halel getirmedik. Mali genel kurulda mali olarak ibra edilip, idari olarak bu garip süreci yaşadık! Başka kim yaşadı? Kimler yaşamadı? Başka sorum yok! ‘Seçime’ götürmek için böyle bir yola başvuranların eski başkanların, başkan adaylarının, ekiplerinin de dürüst mücadele etmek yerine verdikleri oyların, bilinçli aldıkları kararların takdiri Galatasaray camiasınındır! Arada yanımıza gelenlere, perde arkasından önünden konuşanlara, birleştirme bahanesiyle çukur kazanlara, ikbal peşinde yanlış işlere dalanlara...O çukur bize değil kazana zarar! En çok da mücadele ettiğim deyip sonra onunla saf tutanlara....Yazık Galatasaray’ımıza! Tabii sizin ‘ya seçime gidersin ya da ibra olmazsın’ sözlerinize karşı biz de ne demek derhal diyecektik değil mi? Yaptıklarımız ortada mali olarak ibra edip sizin yaptıklarınız da ortada. Biz yalanı yanlışı bilmeyiz. Kimseye eyvallahımız yok. Galatasaray’ın neferiyiz!” açıklamasını yaptı.
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise organize bir grup tarafından hakarete uğradıklarını belirterek, “Galatasaray’ın başarılı olmasından başka bir derdimiz olmadı, hayırlısı olsun. Şampiyon olmuş, var gücüyle çalışarak borçları azaltıp kulübü kara geçirmiş bir yönetim, yeni bir şampiyonluğa koşarken, üye alımında Tüzük hükümlerini uyguladı diye genel kurul toplantısında gün boyu organize bir grup tarafından hakarete uğramış ve ibra edilmemiştir” dedi. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından sadece, “Bunu hak etmedik” yorumunu yaptı.