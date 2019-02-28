Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İlk defa göreceksiniz! Şenol Güneş'in yarım kalan hesabı...
Teknik direktör Şenol Güneş, 15 yıl sonra milli takıma dönerek yarım kalmış hesabını tamamlamayı hedefliyor.
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İşte detaylar...
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Deneyimli teknik adam, 1 Haziran 2019'dan itibaren göreve başlayacağı A Milli Takım'da ikinci kez görev yapacak.
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Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. Milliler, Şenol Güneş döneminde 50 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı.
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Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000'de başlayan Güneş, Ay-yıldızlı ekibin 12. Avrupa Şampiyonası elemeleri baraj maçlarında Letonya'ya elenerek Portekiz'deki finallere gidememesinin ardından 22 Mart 2004'te görevinden alınmıştı. Deneyimli teknik adam, milli takımdaki son maçına 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel maçta çıktı.
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A Milli Takımın başında 16 Ağustos 2000'deki Bosna Hersek mücadelesiyle ilk maçına başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekip ile toplam 50 karşılaşmaya çıktı.
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Şenol Güneş'in, ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıktığı 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde toplam 72 gol atarken, kendi kalesinde de 50 gol gördü.
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Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti. UEFA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.
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Güneş'in içinde kalan ukde ise Türkiye A Milli Takımı'nı Avrupa'da veya Dünya Kupası'nda şampiyon yapmak.
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2002'de bu ideale çok yakaşan ve ay-yıldızlı takımımızı dünya üçüncüsü yapan deneyimli teknik adam, başarılı geçen Dünya Kupası'nın ardından dış basına şu açıklamaları yapmıştı:
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Görevi yapmanın mutluluğu var üzerimizde. Türkiye adına onurluyuz. Zaten onurlu geleceğimizi ve onurlu gideceğimizi söylemiştik. 2 yıllık emeğin karşılığını aldık; o yüzden mutluyuz.
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"Hiçbir şey şansa, tesadüfen olmuyor. 2000'den sonra 2 yıl içinde önce Dünya Kupası'na katılmayı düşlemiştik, sonra da başarılı olmayı düşlemiştik, hayalimizdi. Şimdi gerçekleşti."
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"Tek üzüntümüz Dünya Kupası'nı alamadık. Oynadığımız futbolla seyir zevki olarak tüm dünyanın beğenisini kazandık."
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Şenol Güneş'in milli takımdan ilk defa göreceğiniz arşiv görüntüleri sizlerle...