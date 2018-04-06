İlk 11'de Kocaman sürpriz! Bakın kimi oynatacak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlük ortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Şampiyonluk umutlarını Kayseri'deki 5-0'lık farklı galibiyet sonrası iyice yeşillendiren Fenerbahçe, Osmanlıspor maçına bileniyor... Pazar akşamı Kadıköy'de rakibini devirip yoluna devam etmeyi planlayan sarı lacivertlilerde ise ilk 11'de büyük bir sürpriz var.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aatıf'ın cezası nedeniyle herkes o bölgede Aykut Kocaman'ın, Mehmet Ekici'ye şans vermesini bekliyordu. Ancak, Aykut Kocaman yine ilk 11'deki kararıyla herkesi şaşırtacak. Aatıf'ın yerine Mehmet Ekici oynamayacak.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu kez ilk 11'de sürpriz bir şekilde bugüne kadar Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan ve adeta banko oynamaya hasret kalan Valbuena yer alacak... Fransız yıldız bu kez formayı kaptı... İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel Osmanlıspor maçı ilk 11'i...
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VOLKAN DEMİREL
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ISLA
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SKRTEL
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEUSTADTER
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HASAN ALİ KALDIRIM
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEHMET TOPAL
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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JOSEF DE SOUZA
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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DİRAR
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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GİULİANO
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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VALBUENA
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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FERNANDAO
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kim başkan olacak? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı? İşte sizlerden gelen birbirinden ilginç yanıtlar... İzlemek için videoya tıklayınız...